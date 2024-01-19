Гоночна команда Hyundai Motorsport переробила трейлер GTA 6: кумедне відео

Команда Hyundai Motorsport відтворила трейлер майбутньої гри Grand Theft Auto 6. В інтерпретації культового трейлера взяли участь пілоти та інші члени команди ралі.

Вже після першої доби кількість переглядів інтерпретації трейлера наближається до 200 тисяч. Крім того, ролик набрав понад 18 тисяч уподобань.

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Інтерпретація трейлера GTA 6

У відтворенні трейлера Grand Theft Auto 6 команда Hyundai Motorsport реконструювала багато улюблених сцен фанатів. Уривки в цьому відео схожі на кадри прямо з відеоігор.

Відео від гоночної команди на ютубі отримало назву "Grand Test Auto XXIV", що, очевидно, натякає на спортивний сезон 2024 року. Разом з піснею Тома Петті Love Is a Long Road відео Hyundai передає атмосферу трейлера Rockstar за допомогою власних кадрів команди, моментів диких перегонів і приголомшливих пейзажів.

Гоночна команда навіть відтворила кілька найбільш знакових кадрів трейлера, як от перше розкриття обличчя Люсії, жінки з молотками й чоловіка, який поливає свій двір. На завершення веселої реконструкції двоє гонщиків повторюють позу двох головних героїв, тримаючи свердла.

Ролик від Hyundai Motorsport: дивіться відео

Інтерпретація трейлера від Hyundai виділяється своєю веселою грою, як-от водій Отт Тенак у ролі Люсії. Та це не перша компанія, яка використовує маркетинг Rockstar.

Коли Rockstar опублікувала свій перший барвистий анонс трейлера в соціальних мережах, кілька інших студій виступили з пародією на цей пост, щоб оголосити власні новини. Overwatch, Halo, Call of Duty, Sea of Thieves і навіть Walmart продовжили тенденцію Rockstar.

Маркетинг також отримав кілька створених фанатами відтворень, причому один фанат навіть відтворив трейлер Grand Theft Auto 6 за допомогою кубиків LEGO.