До цієї збірки увійшли три перші ігри серії S.T.A.L.K.E.R., які отримали найвищі оцінки критиків: "Тінь Чорнобиля", "Чисте небо" та "Поклик Прип'яті".

Всі ігри були спеціально адаптовані для роботи на портативній консолі, при цьому були внесені корективи як в графіку, так і в управління.

Особливості S.T.A.L.K.E.R.

Для оптимізації ігрового процесу на Nintendo Switch у трилогії використано такі функції, як прицілювання за допомогою гіроскопа та сенсорне керування. Однак, щоб забезпечити плавну роботу, розробникам довелося знизити якість графіки, зокрема зменшити роздільну здатність і спростити візуальні ефекти.

Попри це, адаптації спрямовані на забезпечення стабільної та захоплюючої гри на платформі.

S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone: дивіться трейлер для Nintendo Switch

Трилогія S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy раніше вийшла на PlayStation 4 та Xbox One, але ця збірка не вважається перевиданням оригінальних ігор, тому вона не була доступна для ПК.