Кіберспортивні підсумки року: тріумф NAVI, повернення "s1mple" і рекордний чемпіонат світу з LoL

2024 рік був насиченим на видовищні кіберспортивні події, які надовго запам'ятаються шанувальникам віртуальних розваг. Про найцікавіші з них – у матеріалі.

Кожен прихильник кіберспорту запам'ятає 2024 рік за щось конкретне, адже в ньому було вдосталь моментів тріумфу, розпачів поразки та просто кумедних інцидентів. Про 5 найцікавіших подій, на думку редакції, вам розповість 24 Канал.

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Історична перемога NAVI

Дивовижне досягнення підкорилося українській організації у квітні, коли вони тріумфували на першому "Мейджорі" в історії Counter-Strike 2.

Тоді, попри очевидний статус фаворитів, FaZe не змогли здолати інтернаціональний склад "народжених перемагати", який виправдав власну назву, вигравши фінал з рахунком 2:1.

За перемогу команда отримала 500 тисяч доларів, трофей PGL CS2 Major Copenhagen, але найважливіше, що на святі кіберспорту замайоріли українські прапори.

Тріумф Natus Vincere / Фото HLTV

Повернення короля

Вочевидь побачивши, що NAVI прекрасно дають собі раду без нього, найкращий гравець в історії Counter-Strike приревнував та вирішив припинити свою безстрокову відпустку й повернутися на змагальну арену.

Йдеться, звісно, про Олександра Костилєва, більш відомого як "s1mple".

Його перехід до саудівської організації Falcons (нехай і на правах оренди) насправді шокував прихильників NAVI, але додав неабиякої інтриги кінцівці кіберспортивного сезону.

"s1mple" у джерсі нового колективу / Фото HLTV

Щоправда, коли Костилєв опинився на сервері, то швидко стало зрозуміло, що він не зможе самотужки привести свою нову команду до бажаних нею результатів.

Falcons переслідували невдалі результати, а командна взаємодія все не клеїлась.

У підсумку колектив навіть не зумів потрапити на шанхайський "Мейджор". А про перебування в ньому "s1mple" через кілька років, ймовірно, ніхто й не згадає, адже він вже заявив, що не приєднається до "соколів" на постійній основі.

Найкращі гравці Counter-Strike 2 у 2024 році

Через провальні виступи за Falcons Олександр Костилєв точно не опиниться у двадцятці найкращих кіберспортсменів з CS 2 у 2024 році.

Кого ж ми там побачимо, за підтримки Favbet припустив відомий експерт Олександр "PETR1K" Петрик.

На його думку, бронзу рейтингу HLTV отримає снайпер G2 – "Monesy". За крок від тріумфу зупиниться його візаві з Team Vitality – Матьє Ербо, більш відомий як "ZywOo".

Тріумфуватиме ж "donk" зі Spirit, який за рік завоював 5 звань MVP та набив собі дивовижний рейтинг у 1.36.

Перша десятка найкращих кіберспортсменів року за версією Петрика / Фото з телеграм-каналу ШТАБ CS2

Не обійдеться в рейтингу й без українців. Окрім Валерія "B1t" Ваховського, якому аналітик прогнозує 9 позицію, у двадцятці кращих гравців світу Олександр також бачить снайпера NAVI Ігоря "wonderful" Жданова, якому він пророкує 11 місце.

Решта двадцятки від Петрика / Фото з телеграм-каналу ШТАБ CS2

Рекордний Чемпіонат світу з LoL

League of Legends Worlds 2024 був не лише наймасштабнішим турніром року, що минає, але й встановив неймовірний рекорд.

Тріумфаторами змагання вп'яте стала команда T1. Крім цього, Worlds 2024 запам'ятається шаленим виступом культового гурту Linkin Park, учасники якого створили гімн для події.

Фантастичний виступ Linkin Park: дивіться відео

Видовищне шоу, влаштоване організаторами, разом із напруженими матчами зумовило те, що фінал Worlds 2024 став найпопулярнішою кіберспортивною подією в історії.

На піку за вирішальним поєдинком спостерігало 6 941 110 глядачів, але ми впевнені, що вже у 2025 році й цей показник буде перевершено.

Перший "піт-стоп" у Counter-Strike 2

Неможливо уявити світ кіберспорту без гумору та кумедних інцидентів. Одна з найвеселіших сцен за останні роки сталася на турнірі ESL Pro League Season 20.

До теми Від неймовірного скіла до вдалих таймінгів – найкращі моменти ESL Pro League Season 20 з CS 2

Кіберспортсмен колективу NIP потребував заміни монітору, а команда адмінів ESL відчула, що це їхній зоряний час, та поспішила на допомогу.

Увесь процес потрапив у кадр трансляції, але англомовна студія не розгубилася та блискуче відкоментувала його у стилі колег з "Формули-1", створивши по-справжньому кумедне та іконічне відео.

"Піт-стоп" у CS 2: дивіться ролик

Повністю український склад на "Мейджорі"

Закривав кіберспортивний рік масштабний Perfect World Shanghai Major, що став першим турніром такого рівня, який Valve провели в Азії.

Хоча він виявився не надто вдалим для NAVI, все ж саме на цьому "Мейджорі" сталося історичне для нашого кіберспорту досягнення.

Організація футболіста збірної України та лондонського "Арсеналу" Олександра Зінченка – Passion UA – пробилася до Opening Stage.

Хлопці з Passion UA / Фото HLTV

Визначним моментом є те, що колектив складається повністю з українців, і це вперше команда з українською монобільшістю виступила на змаганнях такого масштабу.

Хоча молодикам не вдалося пробитися в основну стадію "Мейджора", вони гарно "пошуміли" на професійній сцені найвищого рівня та точно врахують власні помилки й повернуться сильнішими в наступному році.

Далі буде

Отож, 2024 рік у кіберспорті запам'ятався визначними досягненнями, несподіваними поворотами та курйозними моментами. Українська організація NAVI тріумфально здобула перший в історії Major з CS2, а повернення легендарного "s1mple" стало одним із головних розчарувань сезону.

Рекордний чемпіонат Worlds 2024 з League of Legends увійшов в історію завдяки фантастичному шоу, а участь українського складу Passion UA на Shanghai Major стала важливим етапом для розвитку української індустрії віртуальних змагань.

Загалом цей рік показав, що кіберспорт продовжує дивувати, надихати та розвиватися, тому у 2025 році він точно ще не один раз потішить, а, може, навіть змусить плакати своїх відданих глядачів.