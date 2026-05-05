Фінансист пояснив чому GTA 6 зобов'язана коштувати дорого

Фінансовий аналітик пояснив чому ціна на Grand Theft Auto 6 має бути дещо вищою, ніж того хотілося б геймерам. Він вважає, що це обов'язок розробників перед індустрією.

Поки весь світ чекає на нову інформацію про GTA 6, аналітики продовжують жваве обговорення ціни продовження культової серії відеоігор, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Rockstar прокололися – геймери вирахували дату прем'єри нового трейлера GTA 6

Чому GTA 6 не може коштувати дешево?

Реліз найдовгоочікуванішої відеогри цього десятиліття невпинно наближається, а розробники продовжують тримати мовчанку.

Відтак у мережі виникає все більше спекуляцій буквально про все: від активностей, які будуть у GTA 6, до ціни на проєкт.

Свою думку з приводу останнього висловив фінансовий аналітик Банку Америки – Омар Дессукі.

Як повідомляє Seeking Alpha, він та його команда "чули", що у індустрії є серйозне занепокоєння на рахунок того скільки ж коштуватиме нова GTA.

Другий трейлер гри: дивіться відео

Зокрема, багато хто впевнений, що "шістка" стане настільки популярною та крутою, що при "стандартній" для індустрії вартості у 70 доларів за ААА проєкт, усі інші ігри з таким цінником здаватимуть геймерам жахливою покупкою.

ААА – це найвища оцінка рівня гри, яку присвоюють за масштаб, технологічність та бюджет, витрачений на створення. Детальніше про це ми розповідали у матеріалі циклу Словник геймера.

Ми вважаємо, що в інтересах Take-Two, як видавця та партнера багатьох розробників, підвищити ціну для всієї галузі,

– говорить аналітик Омар Дессукі.

Фінансист переконаний, що Take-Two поставлять на GTA 6 ціну в 80 доларів*, чим одночасно підіймуть те, скільки геймери готові витратити на гру подібного рівня та не нашкодять іншим, менш масштабним проєктам.

Відтак у майбутньому, масштабні відеоігри теж зможуть ставити ціну в 80 доларів, що, з огляду на інфляцію, видається Дессукі справедливою ціною за проєкти такого ґатунку.

*Мова про ціну на базову версію гри. Аналітики майже не сумніваються, що будуть додаткові видання, які коштуватимуть дорожче.

Що відомо про бюджет GTA 6?

Своєю чергою збільшення ціни допоможе Take-Two та Rockstar відбити витрати на створення гри.

Зокрема у Rockstar Intel підрахували, що загальний бюджет розробки GTA 6 вже міг перетнути позначку у три мільярда доларів.

Ми справді прагнемо створити розвагу найвищої якості на Землі. А це коштує дорого,

– прокоментував витрати очільник Take-Two Штраус Зельник в інтерв'ю для Bloomberg.

Цифра, звісно, вражає уяву, але варто пам'ятати, що все це є ціною понад десяти років роботи тисяч висококваліфікованих розробників у кількох студіях по всьому світу.

Скільки GTA 6 заробить для своїх творців?

Водночас, продажі GTA 6 не просто відіб'ють витрати на розробку, а й озолотять своїх творців, впевнені аналітики.

Як стверджується, довгоочікувана гра Rockstar має усі шанси стати найпродаванішим проєктом в історії індустрії, поставивши цілу плеяду рекордів.

GTA VI принесе 7,6 мільярда доларів доходу за перші 60 днів після виходу. Це буде наймасштабніший реліз усіх часів, який поб'є рекорди за кількістю гравців, глядачів та прибутком,

– пише аналітик Konvoy Джош Чапмен у Linkedin.

Отож, ставки як ніколи високі, тому в Rockstar та Take-Two немає шансів на помилку.

Геймерам залишається лише сподіватися, що чутки про новий трейлер GTA 6, який вже чекає прем'єри на YouTube, виявляться правдивими і закінчать майже річну інформаційну тишу від розробників.