Що відомо

Офіційна причина заборони – виявлені помилки та баги. Це звична справа після будь-якого оновлення, але Valve виправляє їх у перші години чи дні після виходу патчу. Поки що цього не сталося, кіберспортсменам заборонено використовувати Revenant’s Brooch, Lotus Orb та новий предмет під назвою Pyrrhic Cloak. Крім того, в бан полетів Антимаг, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cyberscore.

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Баги були виявлені зокрема під час взаємодії Антимага з іншим персонажем, Даззлом. Однак останнього вирішили залишити за умови, що учасники, які його вибрали, не будуть використовувати його ультимативну здібність Nothl Projection для посилення заклинань Рубіка або для зловживання зарядом і перезарядкою предметів.

При цьому не повідомляється, в чому саме суть виявлених багів. Очевидно, що вони якось дозволяють отримати перевагу над суперником, як, наприклад, це було нещодавно з багом предмета Smoke of Deceit, через який на турнірі ESL One Raleigh 2025 виник величезний скандал і кілька дискваліфікацій, оскільки багато команд користувалися ним задля власної вигоди.

Оновлення вже вплинуло на баланс гри, заставши кіберспортсменів зненацька. Тож все стає ще цікавіше й більш напружено: ми не лише можемо спостерігати за найсвіжішими змінами в прямому ефірі, а й поглянути, як гравці до них адаптуються.

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