Что известно

Официальная причина запрета – обнаруженные ошибки и баги. Это обычное дело после любого обновления, но Valve исправляет их в первые часы или дни после выхода патча. Пока этого не произошло, киберспортсменам запрещено использовать Revenant's Brooch, Lotus Orb и новый предмет под названием Pyrrhic Cloak. Кроме того, в бан полетел Антимаг, сообщает 24 Канал со ссылкой на Cyberscore.

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Баги были обнаружены в частности во время взаимодействия Антимага с другим персонажем, Даззлом. Однако последнего решили оставить при условии, что участники, которые его выбрали, не будут использовать его ультимативную способность Nothl Projection для усиления заклинаний Рубика или для злоупотребления зарядом и перезарядкой предметов.

При этом не сообщается, в чем именно суть обнаруженных багов. Очевидно, что они как-то позволяют получить преимущество над соперником, как, например, это было недавно с багом предмета Smoke of Deceit, из-за которого на турнире ESL One Raleigh 2025 возник огромный скандал и несколько дисквалификаций, поскольку многие команды пользовались им ради собственной выгоды.

Обновление уже повлияло на баланс игры, застав киберспортсменов врасплох. Поэтому все становится еще интереснее и более напряженно: мы не только можем наблюдать за свежими изменениями в прямом эфире, но и посмотреть, как игроки к ним адаптируются.

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