Колишній кіберспортсмен, а нині популярний стрімер отримав бан на платформі Twitch, детальніше – у матеріалі.

Канал колишнього кіберспортсмена Фелікса "xQc" Ленг'єла був заблокований на платформі Twitch. За даними порталу Streamer Bans, це четвертий бан стрімера на майданчику, починаючи від 31 липня 2019 року. Скільки триватиме блокування – наразі невідомо.

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xQc – колишній гравець в Overwatch, він виступав на професійній сцені з 2016 по 2019 рік. Найбільших успіхів досяг у складі Denial eSports і національної збірної Канади, з якою двічі увійшов в топ-3 на чемпіонаті світу з Overwatch.

xQc на одному з турнірів / зображення knowyourmeme

Причиною бану є стрімснайпінг під час останніх Twitch Rivals з гри Fall Guys. Хоча, вчинок не ніс в собі недоброзичливих намірів, і це зрештою не вплинуло на результати, стрімснайп порушує кодекс поведінки гравців GlitchCon.

Twitch Rivals – це кіберспортивний турнір і онлайн-змагання за участю стрімерів Twitch і колишніх професійних гравців.

Результатом інциденту є тимчасовий бан каналу xQc та шестимісячне відсторонення від майбутніх Twitch Rivals. Він також залишиться без свого призового виграшу від GlitchCon. Twitch не вказав тривалість бану, тільки те що він тимчасовий – це означає, що він може тривати як кілька днів, так і кілька місяців.

Ми вимагаємо від усіх учасників дотримуватися однакових правил, – заявила компанія у Twitter.

At GlitchCon our player conduct rules were violated. We require all participants to abide by the same rules in order to play in a tournament. As a result, xQc has been issued a temporary Twitch account suspension, a temporary Twitch Rivals ban & forfeited associated prize money. pic.twitter.com/SA8umOdS9E — Twitch Rivals (@TwitchRivals) November 18, 2020

Сам xQc попросив своїх шанувальників: "Перестаньте захищати [мене] скрізь без причини... ми не повинні були цього робити, це було неправильно", продовжуючи говорити, що спочатку він вважав, що це буде смішно. Можливо, виступ на захист рішення платформи закінчиться для нього сприятливо, але чи вплине вибачення xQc на тривалість його бану, поки незрозуміло.

Інший відомий стрімер Shroud був особливо голосним у своїх заявах щодо інциденту та висловив розчарування щодо дій xQc. На одному з власних стрімів, він назвав інцидент "неприйнятним" і зазначив, що "жоден великий стірмер-партнер Твіча ніколи б собі такого не дозволив".

Найбільш переглядані канали на Twitch (10-16 листопада) / зображення streamscharts

Як стрімер, xQc постійно постає центром суперечок через власну ексцентричність, але цей бан породжує питання про те, наскільки Twitch буде поблажливим до нього, враховуючи, що це вже четвертий випадок для парубка та особливо враховуючи, те що Фелікс, за деякими звітами, є найбагатшим стрімером на майданчику. А згідно зі статистикою streamscharts, xQc посів перше місце рейтингу стрімерів Twitch по годинах переглядів за останні 30 днів. З 10 по 16 листопада сумарно глядачі провели на його трансляціях 3,79 млн годин. Всього у каналу Ленг'єла понад 3,5 млн фоловерів.

Найбільш переглядані канали на Twitch (за останні 30 днів) / зображення streamscharts