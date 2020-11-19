Бывший киберспортсмен, а сейчас популярный стример получил бан на платформе Twitch, подробнее – в материале.

Канал бывшего киберспортсмена Феликса "xQc" Ленгьела был заблокирован на платформе Twitch. По данным портала Streamer Bans, это четвертый бан стримера на площадке, начиная от 31 июля 2019 года. Сколько будет продолжаться блокировка – пока неизвестно.

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xQc – бывший игрок в Overwatch, он выступал на профессиональной сцене с 2016 по 2019 год. Наибольших успехов достиг в составе Denial eSports и национальной сборной Канады, с которой дважды вошел в топ-3 на чемпионате мира по Overwatch.

xQc на одном из турниров / изображение knowyourmeme

Причиной бана является стримснайпинг на последних Twitch Rivals по игре Fall Guys. Хотя, поступок не нес в себе недоброжелательных намерений, и это в конечном итоге не повлияло на результаты, стримснайп нарушает кодекс поведения игроков GlitchCon.

Twitch Rivals – это киберспортивный турнир и онлайн-соревнования с участием стримеров Twitch и бывших профессиональных игроков.

Результатом инцидента стал временный бан канала xQc и шестимесячное отстранение от будущих Twitch Rivals. Он также останется без своего призового выигрыша от GlitchCon. Twitch не указал продолжительность бана, только то, что он временный – это значит, что он может длиться как несколько дней, так и несколько месяцев.

Мы требуем от всех участников придерживаться одинаковых правил, – заявила компания в Twitter.

At GlitchCon our player conduct rules were violated. We require all participants to abide by the same rules in order to play in a tournament. As a result, xQc has been issued a temporary Twitch account suspension, a temporary Twitch Rivals ban & forfeited associated prize money. pic.twitter.com/SA8umOdS9E — Twitch Rivals (@TwitchRivals) November 18, 2020

Сам xQc попросил своих поклонников: "Перестаньте защищать [меня] везде без причины... мы не должны были этого делать, это было неправильно", продолжая говорить, что сначала он считал, что это будет смешно. Возможно, выступление в защиту решения платформы закончится для него благоприятно, но повлияет ли извинения xQc на продолжительность его бана, пока непонятно.

Другой известный стример Shroud был особенно громким в своих заявлениях относительно инцидента и выразил разочарование действиями xQc. На одном из своих стримов, он назвал инцидент "неприемлемым" и отметил, что "ни один крупный стирмер-партнер Твича никогда бы себе такого не позволил".

Наиболее просматриваемые каналы на Twitch (10-16 ноября) / изображение streamscharts

Как стример, xQc постоянно является центром споров через собственную эксцентричность, но этот бан порождает вопрос о том, насколько Twitch будет снисходительным к нему, учитывая, что это уже четвертый случай для молодого и особенно учитывая, то что Феликс, по некоторым отчетам, является самым богатым стримеров на площадке. А согласно статистике streamscharts, xQc занял первое место рейтинга стримеров Twitch по часам просмотров за последние 30 дней. С 10 по 16 ноября суммарно зрители провели на его трансляциях 3,79 млн часов. Всего у канала Ленгьела более 3,5 млн фолловеров.

Наиболее просматриваемые каналы на Twitch (за последние 30 дней) / изображение streamscharts