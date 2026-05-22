Україна очолила список Кубка кіберспорту Націй за рейтингом очок її гравців у Dota 2

Хоча до міжнародного турніру Esports Nations Cup 2026 лишається ще кілька місяців – стартує він у листопаді, – організатори вже оприлюднили позиції національних збірних у глобальному заліку. Поточний стан таблиці демонструє вражаючі результати, де українські гравці зуміли обійти всі інші країни з величезним відривом. Наздогнати суперникам буде важко.

Як формується рейтинг

Організатори престижного турніру представили попередній табель про ранги для країн, що базується на індивідуальних успіхах професійних гравців у дисципліні Dota 2. Згідно з оприлюдненими даними, Україна наразі впевнено посідає першу сходинку за сумарною кількістю набраних балів, показує сторінка Esports Nations Cup.

Такий високий результат став можливим завдяки стабільним виступам провідних українських кіберспортсменів на міжнародній арені.

Найбільший внесок у загальну скарбничку національних очок зробили такі майстри гри, як Ілля "Yatoro" Мулярчук, Володимир "No[o]ne" Міненко, Олег "kaori" Медведок, Мирослав "Mira" Колпаков та Артем "Niku" Бачкур. Разом вони зібрали цілих 10 288 балів і увійдуть до збірної України.

Конкуренція на вершині списку залишається надзвичайно гострою. Друге місце наразі утримує Китай, чиї позиції підсилені успішними виступами представників команд Vici та Xtreme Gaming. Гравці країни мають 8 341 бал.

Трійку лідерів замикає Малайзія, яка здобула свої 6 658 балів завдяки двом учасникам ростера Xtreme Gaming, а також особистим досягненням таких гравців, як Чжен "MidOne" Єйк Най, Чанг "Ws" Вей Шен та Даніель "Ghost" Чан.



Перша п'ятірка списку / Скриншот 24 Каналу

Варто зазначити, що лише 16 найкращих збірних із цього списку отримають право на пряме запрошення до основної стадії змагань.

Система підрахунку балів є досить комплексною та враховує результати виступів кіберспортсменів у цілій низці елітних турнірів:

До уваги беруться досягнення на таких івентах, як Esports World Cup 2025, The International 2025 та ESL One Birmingham 2026.

Крім того, на рейтинг впливають виступи у серіях PGL Wallachia, BLAST SLAM та DreamLeague, що проводилися у період з 08.06.2025 по 07.06.2026.

Це означає, що підсумки майбутніх змагань DreamLeague Season 29 та BLAST SLAM VII також матимуть безпосередній вплив на фінальний розподіл місць у таблиці.

Сумарний бал кожної країни чи території обчислюється шляхом додавання очок п'яти гравців, які увійшли до заявленого ростера.

Що ми знаємо про Esports Nations Cup 2026

Сам чемпіонат Esports Nations Cup 2026 обіцяє стати однією з наймасштабніших подій у світі кіберспорту. Турнір проходитиме у період з 02.11.2026 до 29.11.2026, за даними Liquipedia. Програма змагань включатиме протистояння у 16 різних кіберспортивних дисциплінах, а участь у них візьмуть понад 100 національних команд.

Загальний призовий фонд турніру становить вражаючі 20 мільйонів доларів. Безпосередньо у змаганнях з Dota 2 візьмуть участь 32 колективи, які розіграють між собою 1,5 мільйона доларів. Окрім 16 команд, що отримають прямі путівки завдяки рейтингу, ще 14 учасників визначаться через регіональні онлайн-кваліфікації, а останні 2 слоти будуть розподілені через стадію Wildcards.

Чим Esports Nations Cup відрізняється від Esports World Cup

Нагадаємо, хоча ці два турніри проводять одним і тим самим організатором, вони мають одну принципову різницю. Якщо Esports World Cup збирає команди, не звертаючи уваги на національність їхніх гравців, то Esports Nations Cup залучає країни у вигляді збірних.

Кожна країна може вибрати гравців зі своїм громадянством і сформувати з них нову команду. При цьому є обмеження: ніхто не може просто взяти й відправити якусь діючу команду на турнір під виглядом збірної, навіть якщо всі її гравці мають громадянство. Правила дозволять залучити до збірної не більше трьох гравців однієї команди.