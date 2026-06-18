Нова ера цифрового креативу

Під час презентації State of Unreal, що відбулася 17 червня, розробники представили бачення наступного покоління свого ігрового рушія. Компанія планує, що протягом наступних двох років Unreal Engine 5 та Unreal Editor для Fortnite (UEFN) об'єднаються в єдину потужну екосистему під назвою Unreal Engine 6. Цей крок покликаний стерти межу між професійним інструментарієм для створення ААА-проєктів та гнучким середовищем для користувацького контенту. Про це пише видання Insider Gaming.

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Однією з найбільш обговорюваних особливостей майбутнього рушія стала глибока інтеграція з передовими моделями штучного інтелекту, такими як Claude та Gemini. Впровадження цих технологій безпосередньо в робочі процеси має на меті автоматизацію найбільш нудних і повторюваних етапів виробництва ігор. Це дозволить розробникам не витрачати тижні на технічну рутину, а зосередитися на творчих аспектах і відшліфовуванні ігрового досвіду.

Нашою метою для UE6 є значне скорочення нудної роботи зі створення контенту, щоб залишити більше часу для творчого пошуку та збільшити кількість ітерацій, які команда може зробити для вдосконалення свого контенту,

– прокоментували в Epic Games.

Трансформація через автоматизацію

Розробники наголошують, що Unreal Engine 6 запропонує гнучкість у виборі інструментів. Студії зможуть інтегрувати власні напрацювання або використовувати вже перевірені часом моделі, які пройшли тестування у внутрішніх проєктах Epic Games та в екосистемі Fortnite. Такий підхід має суттєво знизити поріг входу для нових творців і прискорити цикл розробки для великих команд.

Важливим прикладом переходу на нові технологічні рейки став анонс щодо популярної гри Rocket League. Після понад десяти років роботи на базі Unreal Engine 3, проєкт готується до переходу в "нову еру" відразу на Unreal Engine 6. Це демонструє, що можливості нового рушія будуть актуальними не лише для створення нових ігор, а й для глибокої модернізації існуючих хітів, які потребують сучасних інструментів для підтримки та розвитку.

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Виклики індустрії

Попри амбітні плани Epic Games, тема використання генеративного штучного інтелекту залишається гострою в ігровій спільноті. Гравці часто висловлюють скепсис або навіть відверте невдоволення, коли дізнаються про використання ШІ у виробництві ігор, побоюючись втрати "авторського почерку" або скорочення робочих місць для художників і сценаристів. Проте лідери ринку, такі як Sony, яка вже вивчає можливості генеративного ШІ разом із Bandai Namco, впевнені: саме за цими технологіями майбутнє розробки.

Epic Games намагається знайти баланс у цьому питанні. Замість повної заміни людини компанія пропонує використовувати ШІ як розумного асистента, котрий бере на себе технічний тягар. Це дозволить невеликим студіям створювати масштабні світи, які раніше потребували сотень фахівців і бюджетів у десятки мільйонів доларів.

Майбутнє Unreal Engine 6 обіцяє стати переломним моментом, коли технології нарешті зможуть вивільнити розробників від одноманітної роботи. Якщо Epic Games вдасться реалізувати задумане, індустрія отримає інструмент, у якому швидкість ітерацій та глибина пропрацювання деталей вийдуть на зовсім інший рівень, роблячи процес створення ігор доступнішим і динамічнішим, ніж будь-коли раніше.