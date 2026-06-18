Новая эра цифрового творчества

Во время презентации State of Unreal, состоявшейся 17 июня, разработчики представили свое видение следующего поколения игрового движка. Компания планирует, что в течение следующих двух лет Unreal Engine 5 и Unreal Editor для Fortnite (UEFN) объединятся в единую мощную экосистему под названием Unreal Engine 6. Этот шаг призван стереть грань между профессиональным инструментарием для создания AAA-проектов и гибкой средой для пользовательского контента. Об этом пишет издание Insider Gaming.

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Одной из самых обсуждаемых особенностей будущего движка стала глубокая интеграция с передовыми моделями искусственного интеллекта, такими как Claude и Gemini. Внедрение этих технологий непосредственно в рабочие процессы направлено на автоматизацию самых скучных и повторяющихся этапов производства игр. Это позволит разработчикам не тратить недели на техническую рутину, а сосредоточиться на творческих аспектах и доработке игрового опыта.

Наша цель для UE6 — значительно сократить рутинную работу по созданию контента, чтобы оставить больше времени для творческого поиска и увеличить количество итераций, которые команда может провести для совершенствования своего контента,

– прокомментировали в Epic Games.

Трансформация через автоматизацию

Разработчики подчеркивают, что Unreal Engine 6 предложит гибкость в выборе инструментов. Студии смогут интегрировать собственные наработки или использовать уже проверенные временем модели, которые прошли тестирование во внутренних проектах Epic Games и в экосистеме Fortnite. Такой подход должен существенно снизить порог входа для новых создателей и ускорить цикл разработки для крупных команд.

Важным примером перехода на новые технологические рельсы стал анонс популярной игры Rocket League. После более чем десяти лет работы на базе Unreal Engine 3 проект готовится к переходу в "новую эру" сразу на Unreal Engine 6. Это демонстрирует, что возможности нового движка будут актуальны не только для создания новых игр, но и для глубокой модернизации существующих хитов, которым требуются современные инструменты для поддержки и развития.

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Вызовы индустрии

Несмотря на амбициозные планы Epic Games, тема использования генеративного искусственного интеллекта остается острой в игровом сообществе. Игроки часто выражают скептицизм или даже откровенное недовольство, узнав об использовании ИИ в производстве игр, опасаясь потери "авторского почерка" или сокращения рабочих мест для художников и сценаристов. Однако лидеры рынка, такие как Sony, которая уже изучает возможности генеративного ИИ совместно с Bandai Namco, уверены: именно за этими технологиями будущее разработки.

Epic Games пытается найти баланс в этом вопросе. Вместо полной замены человека компания предлагает использовать ИИ в качестве умного помощника, который берет на себя техническую нагрузку. Это позволит небольшим студиям создавать масштабные миры, которые раньше требовали сотен специалистов и бюджетов в десятки миллионов долларов.

Будущее Unreal Engine 6 обещает стать переломным моментом, когда технологии наконец смогут освободить разработчиков от однообразной работы. Если Epic Games удастся реализовать задуманное, индустрия получит инструмент, в котором скорость итераций и глубина проработки деталей выйдут на совершенно иной уровень, делая процесс создания игр более доступным и динамичным, чем когда-либо прежде.