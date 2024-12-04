Повний довідник кодів до сейфів і дверей у грі STALKER 2: Серце Чорнобиля
Досліджуючи небезпечну Зону в S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля, ви знайдете численні сейфи та замкнені двері, що містять цінний хабар. Часто двері захищені кодами, які гравці повинні розгадати за допомогою записок, КПК або знайти підказки на локації поблизу, що буває не просто.
Щоб допомогти у вашій подорожі Зоною, 24 Канал підготував повний перелік відомих кодів до сейфів і дверей у Зоні, згрупованих за локаціями. Цей перелік оновлюватиметься і доповнюватиметься у міру виявлення нових кодів.
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Мала Зона
- Код дверей тунелю підземного доступу до Сфери (За сімома печатками): 2765
Хімічний завод
- Код від роздягальні військового складу: 0690
Сміттєзвалище
- Код сейфа електростанції: 1708
- Код дверей лабораторії слідчого ізолятора (Відповіді платні): 2605
- Код від в'язниці (Шлях до порятунку): 2603
Дикий острів
- Код від схованки на сміттєпереробній станції: 2711
- Код схованки Моноліту (Перезмінка): 0505
Кордон
- Код дверей "Розумного гвинта": 1268
Затон
- Код дверей станції технічного обслуговування залізниці: 2468
- Код дверей Лабораторії гідродинаміки: 4824
НДІЧАЗ
- Код сейфа доктора Даліна: 2006
Цементний завод
- Код сейфа переговорної вежі: 030794
Градирні
- Код дверей морського контейнера: 2777
- Код схованки на гідроелектростанції: 0666
Малахіт
- Код дверей технічного тунелю Скорчера: 1287975
Рудий ліс
- Код дверей лабораторії X15: Невідомо.
Дуга
- Код дверей північної військової частини: 2110
Росток
- Код сейфа: 195726.
Янтар
- Код дамби Янтар: 5578
Янів
- Код дверей: 240983
Прип'ять
- Південь від книгарні – сховок журналіста Код: 2021
- Південний захід від ЦПК: 13263622
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Ці коди надають доступ до критично важливих ресурсів і предметів, що робить їх безцінними для виживання в Зоні. Скористайтеся цим посібником, щоб отримати максимум нагород, захованих у замкнених сейфах і дверях S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля.