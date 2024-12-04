Повний довідник кодів до сейфів і дверей у грі STALKER 2: Серце Чорнобиля

Досліджуючи небезпечну Зону в S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля, ви знайдете численні сейфи та замкнені двері, що містять цінний хабар. Часто двері захищені кодами, які гравці повинні розгадати за допомогою записок, КПК або знайти підказки на локації поблизу, що буває не просто.

Щоб допомогти у вашій подорожі Зоною, 24 Канал підготував повний перелік відомих кодів до сейфів і дверей у Зоні, згрупованих за локаціями. Цей перелік оновлюватиметься і доповнюватиметься у міру виявлення нових кодів.

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Мала Зона

Код дверей тунелю підземного доступу до Сфери (За сімома печатками): 2765

Хімічний завод

Код від роздягальні військового складу: 0690

Сміттєзвалище

Код сейфа електростанції: 1708

Код дверей лабораторії слідчого ізолятора (Відповіді платні): 2605

Код від в'язниці (Шлях до порятунку): 2603

Дикий острів

Код від схованки на сміттєпереробній станції: 2711

Код схованки Моноліту (Перезмінка): 0505

Кордон

Код дверей "Розумного гвинта": 1268

Затон

Код дверей станції технічного обслуговування залізниці: 2468

Код дверей Лабораторії гідродинаміки: 4824

НДІЧАЗ

Код сейфа доктора Даліна: 2006

Цементний завод

Код сейфа переговорної вежі: 030794

Градирні

Код дверей морського контейнера: 2777

Код схованки на гідроелектростанції: 0666

Малахіт

Код дверей технічного тунелю Скорчера: 1287975

Рудий ліс

Код дверей лабораторії X15: Невідомо.

Дуга

Код дверей північної військової частини: 2110

Росток

Код сейфа: 195726.

Янтар

Код дамби Янтар: 5578

Янів

Код дверей: 240983

Прип'ять

Південь від книгарні – сховок журналіста Код: 2021

Південний захід від ЦПК: 13263622

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Ці коди надають доступ до критично важливих ресурсів і предметів, що робить їх безцінними для виживання в Зоні. Скористайтеся цим посібником, щоб отримати максимум нагород, захованих у замкнених сейфах і дверях S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля.