Деталі

Компанія Valve розпочала прийом заявок на щорічний конкурс короткометражних фільмів, приурочений до чемпіонату The International 2025. Усі охочі можуть подати свої відеороботи на тему Dota 2 до 17 серпня 2025 року. Умови участі детально викладені на офіційному сайті гри, повідомляє 24 Канал.

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Усі відео, що братимуть участь у Dota 2 Short Film Contest 2025, будуть опубліковані в Steam Workshop, де користувачі зможуть оцінити роботи та проголосувати за найкращі. Після завершення голосування Valve обере десять фіналістів, які потраплять на завершальне голосування. Переможців оголосять безпосередньо під час The International 2025. Їхні фільми покажуть у рамках турніру.

Призовий фонд лишився без змін: автори трьох найкращих фільмів отримають 25 000 доларів, 10 000 доларів та 5 000 доларів за відповідні місця. Ще сім фіналістів отримають по 500 доларів.

Нагадаємо, крім конкурсу короткометражок, організатори також анонсували умови участі у конкурсі косплею на The International 2025. Призовий фонд змагання становить 18 500 євро. Участь може взяти будь-хто, однак організатори залишають за собою право відмовити в реєстрації, якщо костюм не відповідатиме встановленим вимогам.

До участі не допускатимуть костюми з елементами оголення, піротехніки, рідин, лазерів чи потенційно небезпечної зброї. Також костюми мають відповідати технічним критеріям: не перевищувати допустимі розміри та дозволяти учаснику самостійно пересуватися сценою без сторонньої допомоги.