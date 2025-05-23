Детали

Компания Valve начала прием заявок на ежегодный конкурс короткометражных фильмов, приуроченный к чемпионату The International 2025. Все желающие могут подать свои видеоработы на тему Dota 2 до 17 августа 2025 года. Условия участия подробно изложены на официальном сайте игры, сообщает 24 Канал.

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Все видео, которые будут участвовать в Dota 2 Short Film Contest 2025, будут опубликованы в Steam Workshop, где пользователи смогут оценить работы и проголосовать за лучшие. После завершения голосования Valve выберет десять финалистов, которые попадут на заключительное голосование. Победителей объявят непосредственно во время The International 2025. Их фильмы покажут в рамках турнира.

Призовой фонд остался без изменений: авторы трех лучших фильмов получат 25 000 долларов, 10 000 долларов и 5 000 долларов за соответствующие места. Еще семь финалистов получат по 500 долларов.

Напомним, кроме конкурса короткометражек, организаторы также анонсировали условия участия в конкурсе косплея на The International 2025. Призовой фонд соревнования составляет 18 500 евро. Участие может принять любой, однако организаторы оставляют за собой право отказать в регистрации, если костюм не будет соответствовать установленным требованиям.

К участию не будут допускать костюмы с элементами обнажения, пиротехники, жидкостей, лазеров или потенциально опасного оружия. Также костюмы должны соответствовать техническим критериям: не превышать допустимые размеры и позволять участнику самостоятельно передвигаться по сцене без посторонней помощи.