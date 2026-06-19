Геймери рознесли нове відео GTA 6 – на ньому знайшли кілька багів
Разом з оголошенням дати старту продажів GTA 6, Rockstar представили геймерам короткий ролик з панорамою міста з майбутньої гри. Шанувальники франшизи залишилися не в захваті від побаченого.
Геймери під мікроскопом розглянули новий ролик від Rockstar та винесли невтішний вердикт, інформує 24 Канал.
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GTA 6 буде халтурою?
18 червня Rockstar перервали майже рік мовчанки аби оголосити, що вже 25 червня GTA 6 можна буде придбати, оформивши попереднє замовлення.
Цю новину розробники підкріпили "артом" обкладинки та новим роликом, який запропонував короткий панорамний погляд на пейзаж нічного Вайс-Сіті.
Новий ролик: дивіться відео
Втім шанувальники серії залишилися не надто вражені побаченим, оскільки детальний огляд зображення виявив чимало багів та недоліків.
Зокрема, уважні геймери помітили відсутність відображення колеса огляду на воді.
Помилка №1 / Фото з Reddit
Інші вказали на ліхтар, який просто собі завис у повітрі.
Помилка №2 / Фото з Reddit
А ще комусь не сподобалося, що Rockstar, ймовірно, використовують технологію "паралаксу" для створення об'ємних інтер'єрів в будівлях.
Розчарування №3 / Фото з Reddit
Отож, GTA 6 ще навіть не вийшла, а вже встигла розчарувати чимало геймерів.
Що ж, можливо, людям, яких засмутили подібні "деталі" більше прийдеться до смаку версія гри від ШІ, якою займається амбітний соло-розробник.