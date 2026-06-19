Геймери рознесли нове відео GTA 6 – на ньому знайшли кілька багів

Разом з оголошенням дати старту продажів GTA 6, Rockstar представили геймерам короткий ролик з панорамою міста з майбутньої гри. Шанувальники франшизи залишилися не в захваті від побаченого.

Геймери під мікроскопом розглянули новий ролик від Rockstar та винесли невтішний вердикт, інформує 24 Канал.

Цікаво Британський уряд оплачував працівникам GTA Online – що вигадали держслужбовці

GTA 6 буде халтурою?

18 червня Rockstar перервали майже рік мовчанки аби оголосити, що вже 25 червня GTA 6 можна буде придбати, оформивши попереднє замовлення.

Цю новину розробники підкріпили "артом" обкладинки та новим роликом, який запропонував короткий панорамний погляд на пейзаж нічного Вайс-Сіті.

Новий ролик: дивіться відео

New video of Vice City in GTA 6. pic.twitter.com/49k2v3KJFt — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 18, 2026

Втім шанувальники серії залишилися не надто вражені побаченим, оскільки детальний огляд зображення виявив чимало багів та недоліків.

Зокрема, уважні геймери помітили відсутність відображення колеса огляду на воді.

Помилка №1 / Фото з Reddit

Інші вказали на ліхтар, який просто собі завис у повітрі.

Помилка №2 / Фото з Reddit

А ще комусь не сподобалося, що Rockstar, ймовірно, використовують технологію "паралаксу" для створення об'ємних інтер'єрів в будівлях.

Розчарування №3 / Фото з Reddit

Отож, GTA 6 ще навіть не вийшла, а вже встигла розчарувати чимало геймерів.

Що ж, можливо, людям, яких засмутили подібні "деталі" більше прийдеться до смаку версія гри від ШІ, якою займається амбітний соло-розробник.