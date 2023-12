Сайт HowLongToBeat продовжує ділитися цікавою статистикою за 2023 рік і після списків "найбільш завершених" та "найзакинутіших" відеоігор портал розповів про найдовші проєкти року.

У своєму рейтингу, портал не враховував "нескінченні" ігри, а в цілому в списку можна побачити чітку домінацію жанру RPG, що не дивно.

Отож, перше місце за найдовшою тривалістю проходження посіла The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom на завершення якої геймерам знадобилося в середньому 110 годин.

Друге місце посіла найкраща гра 2023 року за версією TGA та metacritic – Baldur's Gate 3 з показником у 105 годин.

Трійку лідерів закрила інді-RPG Octopath Traveler 2 з результатом у трохи більш ніж 80 годин.

10 найдовших ігор 2023 року / Фото HowLongToBeat