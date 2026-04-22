Як Team Vitality розвиватиме молодіжну сцену CS2?

Створення Vitality Academy стало логічним кроком для організації, яка прагне закріпити своє домінування на світовій сцені Counter-Strike 2. До складу нової міжнародної команди увійшли п'ять молодих гравців, кожен з яких уже встиг заявити про себе на нижчих рівнях. Одним із найцікавіших призначень стало обрання 19-річного українця Кирила "Dafra1D" Полієйка на роль ігрового лідера (IGL). Саме йому доведеться координувати дії команди на сервері, пише HLTV.

Головною зіркою ростеру вважають 16-річного французького снайпера Тібо "Katkame" Улісса. Його потенціал настільки високий, що найкращий гравець світу Матьє "ZywOo" Ербо називав його своїм сміливим прогнозом на 2025 рік. Крім того, кар'єрою юнака опікується те ж агентство, що й самого ZywOo.

До них приєдналися 17-річний румун Лука-Адріан "lucaZ" Гаврилют, який раніше перебував у структурі академії NAVI, а також 16-річний естонець Алекс "Reqqen" Фролов та 17-річний словак Патрік "patrenzo" Гауер.

Тренувати колектив буде Пабло "VdaK1NG" Ескобар. Раніше він працював аналітиком основного складу Vitality, але вирішив повністю зосередитися на ролі головного тренера академії, щоб допомогти організації творити історію в довгостроковій перспективі, пише Insider Gaming.

Співзасновник Team Vitality Фаб'єн "Neo" Девіде зазначив, що створення академії – це інвестиція в майбутнє всієї екосистеми кіберспорту. Організація прагне не лише перемагати сьогодні, а й виховувати чемпіонів завтрашнього дня, створюючи надійні шляхи для розвитку молодих талантів. При цьому Девіде підкреслив, що вони уважно вивчали досвід таких клубів, як NAVI, MOUZ та Spirit, які вже досягли значних успіхів зі своїми молодіжними складами.



Склад Vitality Academy / Фото Vitality

Стратегія Vitality Academy передбачає тісну інтеграцію з основним ростером, повідомляє Pley. Молоді гравці матимуть можливість тренуватися разом із зірками головної команди та брати участь у спільних розборах ігор. Більше того, вже створено механізм швидких замін: якщо основному складу знадобиться гравець, вони зможуть залучити когось із академії. Першим офіційним запасним для головного ростеру став lucaZ.

Хоча в академії грає французький снайпер Katkame, організація не ставила за мету створити суто національний склад. Для них пріоритетом був пошук найкращих талантів незалежно від паспорта, хоча вони й надалі планують підтримувати локальну сцену, даючи молодим французам шанс потрапити у великий кіберспорт.

Важливою частиною проєкту є також економічна складова. У 2026 році ціни на топових гравців стали надзвичайно високими, що призводить до застою на тир-1 сцені. Власна академія дозволяє або готувати гравців для підвищення, як це робили NAVI з m0NESY, або отримувати прибуток від їх продажу іншим клубам.

Vitality вже має успішний досвід у League of Legends, де випускники їхньої академії Vitality.Bee зараз виступають на найвищому рівні.

Цікаво, що організація вела тривалі переговори з легендарним гравцем Петером "dupreeh" Расмуссеном щодо його участі в проєкті академії. Обговорення тривало півтора місяця, проте сторони так і не змогли дійти згоди.

Поки що основна мета для молодих гравців – отримувати задоволення від гри та накопичувати досвід. Команда планує брати участь у турнірах серії DraculaN та змагатися з колективами тир-1 та тир-2 рівнів. Перші успіхи вже є: ще до офіційного анонсу склад кваліфікувався до фіналу 56-го сезону ESEA та переміг команду Metizport у відбіркових матчах CCT.