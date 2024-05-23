За фінансової підтримки PIN-UP Foundation у місті Суми встановлено два укриття SafePlace під номерами 0024 і 0025. Вони надійно захищають мешканців від ударної хвилі, уламків та смертельних елементів касетних снарядів.

Дивіться також Майже 3 тисячі українців отримали допомогу від PIN-UP Foundation в квітні

Товщина стін становить понад 25 сантиметрів, а стелі – 40 сантиметрів, виготовлені з армованого бетону. Кожне укриття розраховане на 15 осіб і обладнане лавами для сидіння, освітленням і вентиляцією.

Зовнішній вигляд укриттів також продуманий: на них розміщені знаки місць збору, напрямки та адреси найближчих укриттів, а також QR-коди, що ведуть до відеоролика про SafePlace.

Ми робимо все можливе для безпеки та комфорту українського населення під час обстрілів. Мобільні укриття – це лише одна з багатьох ініціатив для жителів міста Суми та інших регіонів України,

– підкреслила важливість таких ініціатив президентка PIN-UP Foundation Марина Ільїна.

Нагадаємо, раніше PIN-UP Foundation разом із з SafePlace4UA встановили мобільні укриття у Чернігові, в Херсоні та на Харківщині.

Що варто знати про організаторів ініціативи

PIN-UP Foundation – це благодійний фонд, який об'єднує волонтерів, професіоналів, неурядові організації та світову спільноту, які мають спільні цінності та прагнуть до розвитку України. Програми фонду спрямовані на підтримку соціально незахищених категорій населення, розвиток освіти, спорту, охорони здоров'я та допомогу у відновленні країни.

SafePlaceUA – це ініціатива Благодійного фонду "Юність 2.0" зі створення мережі мобільних вуличних укриттів. Перевага в розміщенні укриттів надається громадським місцям відпочинку, дитячим майданчикам, паркам, скверам, зупинкам громадського транспорту тощо.