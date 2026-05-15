Розробник Kingdom Come: Deliverance фінансує збереження реального замку, що з'явився у грі

Студія Warhorse вирішила вийти за межі створення історично точних цифрових світів і зробила реальний внесок у збереження європейської архітектурної спадщини. Спільними зусиллями розробників та ігрової спільноти вдалося зібрати значну суму для відновлення середньовічної фортеці в Чехії.

Чому розробники популярної RPG вирішили інвестувати тисячі доларів у справжню архітектурну пам'ятку?

Замок Піркштайн є однією з найбільш упізнаваних споруд у грі Kingdom Come: Deliverance. У віртуальному світі він слугує базою для головного героя Генрі в регіоні Ратає, проте в реальності цей замок є важливою пам'яткою чеської історії XIV століття. Розташована в регіоні Посазаві в Центральній Богемії, ця готична фортеця стоїть уже понад 675 років, попри численні випробування часом і людьми, пише GamesRadar.

Протягом століть Піркштайн неодноразово змінював власників і страждав від руйнувань. Зокрема, історичні записи свідчать про масштабну пожежу у 15 столітті, селянські повстання у 17 столітті та десятиліття поступового занепаду через відсутність належного догляду.

Попри те, що замок вистояв під натиском століть, сучасні експерти та реставратори забили на сполох. За їхніми словами, знакова дзвіниця замку опинилася у критичному стані й вимагає негайного втручання для запобігання обваленню структури.



У 2025 році розпочалися масштабні зусилля зі збереження об'єкта, які фінансувалися за рахунок приватних пожертв, місцевих церковних парафій та грантів від європейських урядів.

Студія Warhorse Studios, відома своїм фанатичним ставленням до історичної достовірності, не залишилася осторонь. Під час проведення тематичного фестивалю середньовіччя на платформі Steam розробники запустили благодійну акцію: вони пообіцяли перераховувати 1 долар з кожної проданої копії гри на потреби замку, повідомляє Gfinity Esports.

Результат перевершив очікування. Завдяки активності гравців вдалося зібрати понад 65 000 доларів:

Під час середньовічного фестивалю в Steam ми пообіцяли жертвувати 1 долар з кожної проданої копії KCD. Завдяки вам, нашій неймовірній спільноті, ми передали понад 65 000 доларів на збереження замку Піркштайн. Ви зробили це можливим. Від імені Warhorse та Піркштайна – дякуємо вам,

– прокоментували розробники у офіційному повідомленні.



Така ініціатива підкреслює глибокий зв'язок між серією Kingdom Come та чеською історією. На відміну від багатьох фентезійних рольових ігор, проєкт Warhorse будувався на реальних локаціях, справжніх політичних конфліктах та автентичній архітектурі Богемії. Цей підхід сформував навколо гри віддану спільноту поціновувачів історії.

Сьогодні цей зв'язок став взаємовигідним для всіх сторін. Регіональне управління туризму Центральної Богемії навіть створило спеціальні туристичні маршрути навколо реального замку Піркштайн, натхненні подіями та локаціями гри. Це стимулює розвиток місцевого туризму, підвищує обізнаність про історичну спадщину та допомагає збирати кошти на подальші реставраційні роботи.

Таким чином, успіх відеогри напряму сприяє збереженню фізичних об'єктів культури, перетворюючи пікселі на реальні будівельні матеріали для відновлення пам'яток.

Історія замку Піркштейн починається у першій половині XIV століття, коли впливовий чеський магнат Їндржих із Ліпи заклав тут фортифікаційну споруду як частину укріплень міста та власну резиденцію. Перші письмові згадки про замок датуються 1346 роком, що дозволяє віднести його до ранньої хвилі розвитку готичної замкової архітектури в регіоні, пише ресурс Posázaví.

У середньовіччі Піркштейн виконував одразу кілька функцій. Він був не лише оборонною спорудою, а й адміністративним центром місцевої влади. Замок розташували на скелястому мисі над річкою Сазава, що забезпечувало природний захист і контроль над торговими шляхами. Уже в XV столітті він перейшов до різних шляхетських родів, серед яких були представники політичної еліти Богемії, включно з Гинею Птачеком із Піркштейна, який став однією з ключових фігур гуситської епохи, додає видання Hrady.



Доля замку була нестабільною. У 1447 році він серйозно постраждав від пожежі, після чого неодноразово змінював власників і поступово втрачав стратегічне значення. У XVI столітті центр влади в регіоні перемістили до іншої резиденції, і Піркштейн почав занепадати. Остаточного удару завдала селянська війна 1627 року, під час якої споруду суттєво зруйнували.

Попри руйнування, замок не був повністю втрачений. На початку XVIII століття його частково перебудували під парафіяльний будинок і дзвіницю, що фактично змінило його функцію з військової на релігійну та адміністративну. Саме ця трансформація і зберегла об'єкт до сьогодні, хоч і в зміненому вигляді.

Сьогодні Піркштейн є пам’яткою культурної спадщини і частково інтегрований у туристичні маршрути регіону Сазави. Його руїни та збережені фрагменти стали впізнаваними елементами історичного ландшафту, який і ліг в основу візуального світу гри Kingdom Come: Deliverance.

Що відомо про Kingdom Come: Deliverance 2

Kingdom Come: Deliverance II – це рольова гра з відкритим світом, розроблена студією Warhorse Studios і випущена у 2025 році. Вона є прямим продовженням Kingdom Come: Deliverance і продовжує історію головного героя Генрі у ще більш масштабному та деталізованому середньовічному сетингу, нагадує 24 Канал.

Події гри розгортаються у Богемії XV століття, де конфлікти між феодальними угрупованнями, королівськими претендентами та місцевими силами набувають нової інтенсивності. Розробники значно розширили карту світу, зробивши її приблизно удвічі більшою за оригінал, що дозволило охопити нові регіони, міста та замки, а також поглибити історичний контекст.

З погляду геймплею, Kingdom Come: Deliverance 2 зберігає акцент на реалізмі. Бойова система стала більш гнучкою та технічно складною, з оновленою анімацією та розширеним набором прийомів ближнього бою. Розробники продовжили ідею "системної симуляції середньовіччя", де кожна дія гравця має наслідки – від соціальних взаємодій до економіки та репутації.

Сюжет гри має значно більший масштаб і оперує складнішою структурою місій. За даними розробників, сценарій містить понад два мільйони слів, що ставить проєкт серед найбільших у жанрі рольових ігор. Це дозволило створити багаторівневу історію з великою кількістю персонажів, політичних ліній і моральних виборів.

Окремо варто відзначити технічний рівень гри. Warhorse Studios використала модернізовану версію CryEngine, доповнену системами захоплення рухів та обличчя, що значно підвищило рівень анімаційної достовірності. У поєднанні з історичними консультаціями це дало результат у вигляді максимально наближеного до реальності середньовічного світу.

Чи буде продовження після KCD2 і що далі робитиме Warhorse Studios?

Офіційні сигнали від Warhorse Studios вказують, що Kingdom Come: Deliverance 2 не обов’язково є фінальною точкою франшизи, але й не гарантує негайного продовження у форматі третьої частини. Розробники неодноразово підкреслювали, що другий проєкт був задуманий як масштабне завершення конкретної сюжетної арки Генрі, однак залишають простір для розширення всесвіту.

Після релізу гри студія сфокусувалася на підтримці продукту – патчах, доповненнях і контентних оновленнях, які розтягуються на період після запуску. Це типовий підхід для великих RPG-проєктів, де основний цикл розвитку продовжується ще кілька років після виходу.

Паралельно з підтримкою гри Warhorse Studios почала роботу над новими проєктами, пише 24 Канал. За наявною інформацією, студія вже розробляє нову AAA RPG у тому ж напрямку – тобто з акцентом на історичну або напівісторичну реалістичну симуляцію, складні системи взаємодії та відкритий світ. Це означає, що навіть якщо Kingdom Come 3 і з’явиться, цей проєкт не є найближчим пріоритетом.