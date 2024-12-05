Xbox врятувала життя геймера та продовжила працювати після аварії

Нещодавно в соцмережі X (колишній Twitter) користувач під ніком @Jonzey8828 поділився історією, яка викликала неабиякий резонанс серед спільноти геймерів. Він розповів, як консоль Xbox Series S, яку він щойно придбав, буквально врятувала його життя під час страшного дорожнього інциденту.

За словами користувача, він повертався додому на велосипеді після покупки Xbox у магазині GameStop, розповідає 24 Канал. Консоль була в його рюкзаку у момент, коли його збив вантажний автомобіль.

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Я спочатку застряг над сталевим бампером, але мене все ж затягнуло під вантажівку. Мене притисло до землі, і водій, ймовірно, не помітив цього, оскільки продовжував рух,

– пише Jonzey8828

Рюкзак із консоллю захистив хлопця від серйозної травми голови чи навіть гіршого. Врешті він отримав кілька ударів, а вантажівка протягнула його майже 4 метри, перш ніж зупинитися. У лікарні лікарі діагностували лише один перелом кістки лівої ступні та декілька подряпин.

Консоль витримала усе

Після аварії Jonzey8828 був певен, що консоль пошкоджена. Але Xbox Series S не лише вціліла, а й продовжила працювати без жодних проблем.

Реакція Xbox

Історія швидко набула популярності, і серед численних коментарів відповідь також залишив офіційний акаунт Xbox:

Ми раді, що ви в безпеці, і бажаємо вам швидкого одужання. Ми знаємо, що ваш Xbox досі працює, але ми хочемо надіслати вам новий, якщо ви не проти. Чи можемо ми написати вам у приватні повідомлення?

Цей жест ще більше підкреслив позитивний імідж бренду та його підтримку своїх користувачів.

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Історія @Jonzey8828 ще раз нагадує, як несподівані обставини можуть зіграти ключову роль у житті. Хто б міг подумати, що звичайна консоль Xbox стане справжнім захистом у небезпечній ситуації?