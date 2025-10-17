Чому YouTube заблокував MLBB Esports?

Головною причиною тимчасового призупинення роботи YouTube-каналу MLBB Esports стали несанкціоновані прямі трансляції, які організовували треті сторони. Проте незрозуміло, чи ці треті сторони проводили трансляцію прямо на офіційній сторінці MLBB (наприклад, зламавши її), чи імітували легітимний обліковий запис, таким чином потягнувши його за собою в блокування. Інформацію про бан уже підтвердили розробники гри в своїх соцмережах, хоча й не надали детальних пояснень щодо того, які саме стріми спричинили такі жорсткі заходи з боку платформи, пише 24 Канал з посиланням на Esports Insider.

Дивіться також Один із найвідоміших кіберспортсменів світу повертається на сцену після тривалої перерви

Блокування відбулося орієнтовно 16 жовтня 2025 року, що стало повною несподіванкою для всієї спільноти. Для шанувальників гри ця новина виявилася шокуючою, оскільки YouTube-канал MLBB Esports є ключовим джерелом інформації про турніри, а також місцем для перегляду прямих ефірів змагань та ексклюзивного контенту.

Розробники поспішили заспокоїти аудиторію, заявивши, що блокування має тимчасовий характер. За їхніми словами, команда активно співпрацює з представниками YouTube для якнайшвидшого розв'язання проблеми та відновлення повноцінної роботи каналу.

Що тепер?

Наразі точні терміни відновлення доступу до каналу залишаються невідомими. Представники MLBB Esports рекомендували фанатам стежити за оновленнями на інших офіційних платформах, зокрема у Facebook, Instagram та TikTok, де продовжує публікуватися актуальна інформація.

Навіть попри те, що основний обліковий запис призупинено, турнірна діяльність MLBB продовжується у звичайному режимі. Наразі професійна ліга MPL (Mobile Legends Professional League) у різних регіонах (Індонезія, Малайзія, М'янма, Сінгапур та MENA) все ще активно працює.

Дивіться також Одна з топових команд вирішила покинути турнір на мільйон доларів ще до його початку

MLBB не єдині

Цей інцидент не є поодиноким випадком. У той самий період було зламано ще кілька офіційних акаунтів великих кіберспортивних організацій, зокрема Esports World Cup, ESL CS, BLAST Premier та BLAST Rainbow Six, пише видання esports.id.

Цей випадок демонструє, що навіть такі великі контент-майданчики вразливі до порушень правил спільноти, навіть якщо ініціаторами цих порушень є сторонні особи, дії яких важко контролювати.

Обожнюєте кіберспорт та все, що з ним пов'язано? Тоді саме час підписатись на Favbet. На сайті зібрано усе важливе – прогнози на турніри улюблених команд та результати епічних поєдинків – топові кіберспортивні події чекають на вас!