Знайома мелодія: геймер знайшов у Cyberpunk 2077 цікаву пасхалку на The Witcher 3: Wild Hunt

Користувач платформи Reddit знайшов у відеогрі Cyberpunk 2077 пасхалку на гру The Witcher 3: Wild Hunt. Він почув цікаву мелодію, яку грав один з місцевих музикантів.

Усі геймери знають, що розробники з CD Projekt RED залишили у відеогрі Cyberpunk 2077 чимало пасхалок. Напевно, гравці навіть поки ще не відшукали всі, хоча цікавих знахідок вистачає. Наприклад, геймери знаходили в цій грі пасхалку на "Гаррі Поттера", а також навіть на культове телешоу "Руйнівники міфів".

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Цього разу користувач з нікнеймом NeuroTechno94 знайшов цікаву пасхалку на гру The Witcher 3: Wild Hunt, а якщо точніше, то на доповнення з назвою "Blood and Wine" ("Кров та Вино"). Головний герой цієї історії завітав у табір банди Альдекалдо, а вже там почув одну дуже знайому мелодію, яку грав на гітарі місцевий музикант.

Точну її назву NeuroTechno94 згадати не зміг, а от користувачі платформи Reddit підказали йому, що це музика, яку можна почути під час битви Геральта з Детлаффом. Геймери також відзначили, що іноді таку мелодію грають й інші музиканти Найт-Сіті. Тобто цю музику можна почути навіть не відвідуючи табір цієї банди. Хоча також геймери додали, що "зловити" такий момент непросто.

Варто відзначити, що користувачам платформи Reddit така пасхалка дуже сподобалася, а пост NeuroTechno94 вже зібрав майже 4 тисячі вподобань та чимало позитивних відгуків. Цікаво, що деяким геймерам ця мелодія нагадала пісню, яку можна почути в ще одній популярній відеогрі – Metro Exodus.

Оригінальна мелодія, яку можна почути в грі Cyberpunk 2077: відео

Мелодія, яку можна почути в грі The Witcher 3: Wild Hunt: відео

Мелодія, яку можна почути в грі Metro Exodus: відео