Battlefield 6 розізлила шанувальників, оскільки другий сезон вийде пізніше, ніж вони чекали

Electronic Arts оголосила, що другий сезон Battlefield 6 стартує лише в лютому 2026 року, хоча перший сезон розпочався ще наприкінці жовтня минулого року. Затримка викликала хвилю невдоволення серед спільноти гравців, які вже майже чотири місяці чекають на значне оновлення контенту. Кількість активних користувачів у Steam різко впала порівняно з моментом запуску гри.

Що відбувається довкола гри?

Battlefield 6 випустили 10 жовтня 2025 року. Гра стала одним із найбільших комерційних хітів минулого року не лише для Electronic Arts, а й для всієї ігрової індустрії загалом. Гра увійшла до списку найприбутковіших проєктів у Steam за 2025 рік, а станом на листопад того ж року стала найпродаванішою грою у Сполучених Штатах. Попри фінансовий успіх, EA зіткнулася з проблемою утримання аудиторії – кількість одночасних гравців у Steam різко скоротилася порівняно з показниками на старті, пише 24 Канал з посиланням на WCCF TECH.

Перший сезон разом із довгоочікуваним режимом королівської битви REDSEC запустили 28 жовтня 2025 року. Відтоді розробники додавали нові карти та обмежені за часом режими в межах першого сезону, але жодного масштабного оновлення не відбувалося.

Коли Electronic Arts повідомила у блозі January Update, що Season 2 з'явиться лише 17 лютого 2026 року, реакція спільноти виявилася миттєвою. Один із перших коментарів, який влучно передав настрої гравців, звучав просто: "Це жарт?"

Що не так із довгими оновленнями?

Для представників старшого покоління геймерів така ситуація може здатися дивною – адже раніше гравці чекали на доповнення набагато довше. Однак сучасні багатокористувацькі проєкти живуть за геть іншими правилами. Marvel Rivals, наприклад, не дає своїй спільноті засумувати навіть місяць – новий сезон виходить кожні два місяці, а нові персонажі та карти з'являються посередині сезону.

Хоч Battlefield 6 і Marvel Rivals пропонують різний ігровий досвід, EA доведеться триматися аналогічного темпу, якщо компанія хоче конкурувати з безкоштовними проєктами.

Як це коментує компанія?

Команда Battlefield Studios, до якої входять студії DICE, Criterion, Motive та Ripple Effect, визнає, що очікування виявилося довшим, ніж планувалося. Розробники пояснюють рішення бажанням виконати обіцянку спільноті та випустити найкращий можливий продукт.

У повідомленні студія пише, що під час розробки команда продовжувала аналізувати відгуки гравців і дійшла висновку, що оптимальним шляхом буде продовження першого сезону та додатковий час для доопрацювання другого.

Що буде в оновленні?

Перший сезон офіційно завершувався 20 січня, але тепер його продовжать до старту другого.

Оновлення від 20 січня включатиме нові щотижневі завдання, бонусний шлях просування та можливість продовжити проходження бойового пропуску першого сезону до початку наступного.

EA також додає нові косметичні предмети, безкоштовні винагороди та бонуси до досвіду, включно з бонусним шляхом Frostfire, який гравці зможуть проходити паралельно з основним бойовим пропуском замість вибору між кількома варіантами, як це працює зараз.

Пізніше з'явиться оновлення до Дня святого Валентина з вихідними подвоєного досвіду, винагородами за вхід у гру та іншими бонусами.

Це непогана спроба EA утримати аудиторію до готовності другого сезону, але малоймовірно, що настрої спільноти зміняться до того моменту, поки гравці не побачать, що саме принесе Season 2.

Залишається сподіватися, що цього буде достатньо, щоб повернути користувачів, які залишили Battlefield 6 через брак контенту. Інакше Electronic Arts та Battlefield Studios може чекати непростий 2026 рік.