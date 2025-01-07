Омріяний багатьма шанувальниками Counter-Strike день нарешті настав і мапа Vertigo відправляється на заслужену "пенсію", інформує 24 Канал.

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Найгірша карта в історії покинула змагальний "пул"

Роками Vertigo була найменш популярною картою в Counter-Strike. Нарешті молитви геймерів про те, щоб вона зникла з гри були почуті.

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Офіційний акаунт CS 2 у соцмережі X повідомив про зміни у змагальному переліку карт – з нього прибрали Vertigo, а її місце зайняла легендарна Train, оновлена версія якої з'явилася в грі декілька місяців тому.

Реакція професійних колективів

На честь цієї знакової події мережа вибухнула мемами, а найбільшими їх генераторами виступили офіційні сторінки кіберспортивних колективів у все тій же соцмережі X.

Одними з перших висловилися у NAVI, де заявили, що зовсім не сумуватимуть за Vertigo.

Водночас організація виразила ажіотаж серед спільноти фанатів CS 2 щодо повернення Train – однієї з найцікавіших мап в історії гри.

У штаб-квартирі Falcons, вочевидь, розплакалися від щастя.

Французи з Team Vitality впевнені, що наступний Мейджор стане для них легкою прогулянкою, після повернення Train – улюбленої мапи зіркового Матьє Ербо.

У HEROIC спершу зраділи, що Vertigo "нарешті щезла", але потім покепкували над собою ж, згадавши про проблеми зі складом команди.

Українська організація Monte ввічливо нагадала Valve, що ще одна мапа "засиділася" у змагальному пулі.

MOUZ висловили радість доволі простими словами.

Vertigo більше немає, гарний день, щоб бути живими,

– написали вони.

Як можна помітити, жодна організація не висловила розпачу з приводу перестановки мап.

Отож, прощавай, Vertigo, за тобою не сумуватимуть.