Желанный многими поклонниками Counter-Strike день наконец настал и карта Vertigo отправляется на заслуженную "пенсию", информирует 24 Канал.

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Худшая карта в истории покинула соревновательный "пул"

Годами Vertigo была наименее популярной картой в Counter-Strike. Наконец-то молитвы геймеров о том, чтобы она исчезла из игры были услышаны.

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Официальный аккаунт CS 2 в соцсети X сообщил об изменениях в соревновательном перечне карт – из него убрали Vertigo, а ее место заняла легендарная Train, обновленная версия которой появилась в игре несколько месяцев назад.

Реакция профессиональных коллективов

В честь этого знакового события сеть взорвалась мемами, а крупнейшими их генераторами выступили официальные страницы киберспортивных коллективов во все той же соцсети X.

Одними из первых высказались в NAVI, где заявили, что совсем не будут скучать по Vertigo.

В то же время организация выразила ажиотаж среди сообщества фанатов CS 2 по возвращению Train – одной из самых интересных карт в истории игры.

В штаб-квартире Falcons, очевидно, расплакались от счастья.

Французы из Team Vitality уверены, что следующий Мейджор станет для них легкой прогулкой, после возвращения Train – любимой карты звездного Матье Эрбо.

В HEROIC сперва обрадовались, что Vertigo "наконец-то исчезла", но потом посмеялись над собой же, вспомнив о проблемах с составом команды.

Украинская организация Monte вежливо напомнила Valve, что ещё одна карта "засиделась" в соревновательном пуле.

MOUZ выразили радость довольно простыми словами.

Vertigo больше нет, хороший день, чтобы быть живыми,

– написали они.

Как можно заметить, ни одна организация не выразила отчаяния по поводу перестановки карт.

Так что, прощай, Vertigo, по тебе не будут скучать.