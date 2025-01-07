Найгіршу мапу Counter-Strike 2 вилучили зі змагального пулу – як відреагували команди
Valve зробили те, про що їх давно просили як пересічні геймери, так і кіберспортсмени – вилучили з переліку змагальних карт Vertigo. Як на це відреагували команди – дізнайтеся у матеріалі.
Омріяний багатьма шанувальниками Counter-Strike день нарешті настав і мапа Vertigo відправляється на заслужену "пенсію", інформує 24 Канал.
До теми Обійшлося без сюрпризів – Monte представили оновлений склад з CS 2 на 2025 рік
Найгірша карта в історії покинула змагальний "пул"
Роками Vertigo була найменш популярною картою в Counter-Strike. Нарешті молитви геймерів про те, щоб вона зникла з гри були почуті.
Бути в курсі топових кіберспортивних подій – легко. Найактуальніші прогнози та результати турнірів – усе це і не тільки доступно на Favbet. Залишайтесь завжди в епіцентрі кіберспортивних новин разом із Favbet!
Офіційний акаунт CS 2 у соцмережі X повідомив про зміни у змагальному переліку карт – з нього прибрали Vertigo, а її місце зайняла легендарна Train, оновлена версія якої з'явилася в грі декілька місяців тому.
Реакція професійних колективів
На честь цієї знакової події мережа вибухнула мемами, а найбільшими їх генераторами виступили офіційні сторінки кіберспортивних колективів у все тій же соцмережі X.
Одними з перших висловилися у NAVI, де заявили, що зовсім не сумуватимуть за Vertigo.
Водночас організація виразила ажіотаж серед спільноти фанатів CS 2 щодо повернення Train – однієї з найцікавіших мап в історії гри.
У штаб-квартирі Falcons, вочевидь, розплакалися від щастя.
Французи з Team Vitality впевнені, що наступний Мейджор стане для них легкою прогулянкою, після повернення Train – улюбленої мапи зіркового Матьє Ербо.
У HEROIC спершу зраділи, що Vertigo "нарешті щезла", але потім покепкували над собою ж, згадавши про проблеми зі складом команди.
Українська організація Monte ввічливо нагадала Valve, що ще одна мапа "засиділася" у змагальному пулі.
MOUZ висловили радість доволі простими словами.
Vertigo більше немає, гарний день, щоб бути живими,
– написали вони.
Як можна помітити, жодна організація не висловила розпачу з приводу перестановки мап.
Отож, прощавай, Vertigo, за тобою не сумуватимуть.