Одним з найочікуваніших "промо" в футбольних іграх від EA Sports завжди є TOTS – Team of the Season (команда сезону), яке розпочнеться в EA FC 25 вже невдовзі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dexerto.

Календар TOTS в EA FC 25

З усіх подій режиму Ultimate Team – Team of Season (TOTS) програє у цікавості лише з Team of The Year (TOTY). Одначе, цьогорічна футбольна кампанія 2024/25 була незабутнім видовищем від Прем'єр-ліги до італійської Серії А, тож чимало фанатів футболу з нетерпінням очікують на те, коли ж їхні фаворити отримають найпотужніші картки в EA FC 25.

Легендарне промо стартуватиме вже в цю п'ятницю – 18 квітня 2025 року. Перший тиждень буде проходити так звана "розминка" або ж TOTS Warm-Up. Під час неї в грі будуть з'являтися різноманітні тематичні SBC та завдання, що дасть гравцям змогу підготуватися до головної події та заробити собі трішки "паків".

А вже наступної п'ятниці (25 квітня) у грі з'явиться перша партія команд сезону. Все це дійство триватиме понад місяць, а останнє оновлення промо відбудеться аж 6 червня.

Повний календар виходу TOTS:

18 квітня – TOTS Warm-Up

– TOTS Warm-Up 25 квітня – Ligue 1 / WFD 1

– Ligue 1 / WFD 1 2 травня – Прем'єр-ліга Англії / BWSL / EFL

– Прем'єр-ліга Англії / BWSL / EFL 9 травня – Бундесліга / Фрауен Бундесліга / Суперліга Туреччини

– Бундесліга / Фрауен Бундесліга / Суперліга Туреччини 16 травня – Серія А / NWSL / Решта Європи

– Серія А / NWSL / Решта Європи 23 травня – LaLiga / Liga F / Ередивізі

– LaLiga / Liga F / Ередивізі 30 травня – Saudi Pro / MLS / Решта світу

– Saudi Pro / MLS / Решта світу 6 червня – Ultimate TOTS

Отож, запасайтеся терпінням та вдачею і вам обов'язково пощастить отримати бажаного "синенького" гравця.