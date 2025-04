Одним из самых ожидаемых "промо" в футбольных играх от EA Sports всегда является TOTS – Team of the Season (команда сезона), которое начнется в EA FC 25 уже вскоре, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

Календарь TOTS в EA FC 25

Из всех событий режима Ultimate Team – Team of Season (TOTS) проигрывает в интересности только с Team of The Year (TOTY). Однако, нынешняя футбольная кампания 2024/25 была незабываемым зрелищем от Премьер-лиги до итальянской Серии А, поэтому многие фанаты футбола с нетерпением ожидают того, когда же их фавориты получат мощные карточки в EA FC 25.

Легендарное промо стартует уже в эту пятницу – 18 апреля 2025 года. Первую неделю будет проходить так называемая "разминка" или TOTS Warm-Up. Во время нее в игре будут появляться различные тематические SBC и задания, что даст игрокам возможность подготовиться к главному событию и заработать себе немного "паков".

А уже в следующую пятницу (25 апреля) в игре появится первая партия команд сезона. Все это действо продлится более месяца, а последнее обновление промо состоится аж 6 июня.

Полный календарь выхода TOTS:

18 апреля – TOTS Warm-Up

– TOTS Warm-Up 25 апреля – Лига 1 / WFD 1

– Лига 1 / WFD 1 2 мая – Премьер-лига Англии / BWSL / EFL

– Премьер-лига Англии / BWSL / EFL 9 мая – Бундеслига / Фрауэн Бундеслига / Суперлига Турции

– Бундеслига / Фрауэн Бундеслига / Суперлига Турции 16 мая – Серия А / NWSL / Остальная Европа

– Серия А / NWSL / Остальная Европа 23 мая – LaLiga / Liga F / Эредивизия

– LaLiga / Liga F / Эредивизия 30 мая – Saudi Pro / MLS / Остальной мир

– Saudi Pro / MLS / Остальной мир 6 июня – Ultimate TOTS

Поэтому, запасайтесь терпением и удачей и вам обязательно повезет получить желаемого "синенького" игрока.