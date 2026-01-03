Найдовша битва – гравець Clair Obscur Expedition 33 вразив статистикою бійки з босом

Шанувальник найкращої гри 2025 року – Clair Obscur Expedition 33, вразив геймерів, поділившись статистикою битви з одним з босів проєкту, яка тривала декілька годин поспіль.

Самовідданий геймер вразив фанатів Clair Obscur Expedition унікальною перемогою над одним з найскладніших босів гри, повідомляє 24 Канал з посиланням на IGN.

Цікаво Kingdom Come: Deliverance 2 така популярна, що президент Чехії згадав її в новорічному вітанні

Найдовша битва з босом у Clair Obscur: Expedition 33?

Користувач Reddit під ніком Recordbreaks поділився на платформі скриншотом з гри Sandfall Inetractive.

На ньому були підсумки поєдинку з одним з найскладніших босів проєкту – Дуалістом. Все б нічого, але битва з ним зайняла у геймера 8 годин 2 хвилини та 36 секунд.

Така протяжність бійки була зумовлена тим, що геймер прийшов до противника менш підготовленим, ніж того хотілося б (загін був 80-го рівня).

На додачу, гравець вирішив не ухилятися від атак суперника, а обрав складніший спосіб – відбивати усі його випади.

Загалом за 8 годин бою, Recordbreaks здійснив 10 545 успішних парирувань, що становить приблизно 1 на кожні 3 секунди.

За увесь час геймер взяв паузу лише раз на 5-10 хвилин аби перекусити.

Чому? Бо мені так хотілося. Як? З чистим бажанням та рішучістю. Що зі мною не так? Ще не звертався до терапевта, щоб з цим розібратися,

– заявив Recordbreaks, коли його запитали про причину такої наполегливості.

Останні новини про Clair Obscur Expedition 33: