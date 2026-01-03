Самая длинная битва – игрок Clair Obscur Expedition 33 поразил статистикой драки с боссом

Поклонник лучшей игры 2025 года – Clair Obscur Expedition 33, поразил геймеров, поделившись статистикой битвы с одним из боссов проекта, которая длилась несколько часов подряд.

Самоотверженный геймер поразил фанатов Clair Obscur Expedition уникальной победой над одним из самых сложных боссов игры, сообщает 24 Канал со ссылкой на IGN.

Самая длинная битва с боссом в Clair Obscur: Expedition 33?

Пользователь Reddit под ником Recordbreaks поделился на платформе скриншотом из игры Sandfall Inetractive.

На нем были итоги поединка с одним из самых сложных боссов проекта – Дуалистом. Все бы ничего, но битва с ним заняла у геймера 8 часов 2 минуты и 36 секунд.

Такая протяженность драки была обусловлена тем, что геймер пришел к противнику менее подготовленным, чем того хотелось бы (отряд был 80-го уровня).

В дополнение, игрок решил не уклоняться от атак соперника, а выбрал более сложный способ – отбивать все его выпады.

Всего за 8 часов боя, Recordbreaks совершил 10 545 успешных парирований, что составляет примерно 1 на каждые 3 секунды.

За все время геймер взял паузу только раз на 5-10 минут чтобы перекусить.

Почему? Потому что мне так хотелось. Как? С чистым желанием и решимостью. Что со мной не так? Еще не обращался к терапевту, чтобы с этим разобраться,

– заявил Recordbreaks, когда его спросили о причине такой настойчивости.

