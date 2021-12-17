Усі шанувальники відеогри GTA Online знають, що 15 грудня відбувся реліз масштабного доповнення з назвою "The Contract". Розробники додали в гру чимало нового контенту, а головним героєм оновлення вони зробили відомого репера Dr. Dre.

Детальніше Повернення відомого героя та Dr. Dre: Rockstar анонсувала нове доповнення для GTA Online

Разом з ним у грі з'явилося й одразу кілька персонажів з GTA V. Зокрема, протагоніст Франклін та його хороший товариш Ламар. Напевно, всі геймери повинні пам'ятати, що на початку 2021 року ця пара стала дуже популярною в мережі. А якщо точніше, то їхній діалог, який наповнений різноманітними сленговими фразами.

Оригінальна сцена з відеогри GTA V: відео

Геймерам настільки сподобалася ця сцена, що вони почали замінювати Франкліна та Ламара на різноманітних відомих героїв. А завершилося все тим, що цей мем повторили актори, які озвучували в грі GTA V двох вищезгаданих персонажів.

Сцена за участю акторів, які озвучували цих героїв: відео

Повторити цю сцену вирішили й розробники, які працювали над доповненням "The Contract" для GTA Online. Щоправда, події оновлення розгортаються через кілька років після завершення GTA V, а тому зробили вони це за допомогою героїв, які вже постаріли.

Загалом нова версія цього діалогу дуже схожа на оригінальну, а також наповнена різноманітними сленговими фразами. Щоправда, цього разу причиною для такого кумедного "просмажування" стала не зачіска Франкліна, а його сімейне життя. Також варто відзначити, що нова версія діалогу завершується іншою розтягнутою нецензурною фразою.

Нова версія діалогу з відеогри GTA Online: відео