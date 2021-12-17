Все поклонники видеоигры GTA Online знают, что 15 декабря состоялся релиз масштабного дополнения под названием "The Contract". Разработчики добавили в игру немало нового контента, а главным героем обновления они сделали известного рэпера Dr. Dre.

Подробнее Возвращение известного героя и Dr. Dre: Rockstar анонсировала новое дополнение для GTA Online

Вместе с ним в игре появилось и сразу несколько персонажей из GTA V. В частности, протагонист Франклин и его хороший товарищ Ламар. Наверное, все геймеры должны помнить, что в начале 2021 года эта пара стала очень популярной в сети. А если точнее, то их диалог, наполненный разнообразными сленговыми фразами.

Оригинальная сцена из видеоигры GTA V: видео

Геймерам настолько понравилась эта сцена, что они начали заменять Франклина и Ламара на различных известных героев. А завершилось все тем, что этот мем повторили актеры, озвучивавшиеся в игре GTA V двух вышеупомянутых персонажей.

Сцена с участием актеров, которые озвучивали этих героев: видео

Повторить эту сцену решили и разработчики, работавшие над дополнением "The Contract" для GTA Online. Правда, события обновления разворачиваются через несколько лет после завершения GTA V, а потому сделали они это с помощью уже постаревших героев.

В целом новая версия этого диалога очень похожа на оригинальную, а также наполнена разнообразными сленговыми фразами. Правда, на этот раз причиной такой забавной "прожарки" стала не прическа Франклина, а его семейная жизнь. Также стоит отметить, что новая версия диалога завершается другой растянутой нецензурной фразой.

Новая версия диалога с видеоигры GTA Online: видео