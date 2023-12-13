"Джокер з Маямі" змінив колір волосся, щоб бути ще більш схожим на героя GTA 6

Лоуренс Салліван більш відомий як "Джокер з Маямі" продовжує свою суперечку з Rockstar через одного з героїв трейлера GTA 6. Щоб бути ще більш схожим на персонажа, чоловік пофарбував волосся.

Американець ще раніше заявив, буцімто Rockstar Games для трейлера гри використали його зовнішність. Щоб владнати суперечку, він запропонував студії виплатити йому до 2 мільйонів доларів.

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Скандал "Джокера з Маямі" та GTA 6

Лоуренс Салліван опублікував у TikTok нове відео, в якому він одягнений в яскраво-помаранчевий тюремний комбінезон. Крім того, чоловік змінив колір волосся на фіолетовий – саме такий був у героя трейлера GTA 6.

Чоловік скаржиться, що представники Rockstar Games досі з ним не зв'язалися. За словами "Джокера з Маямі", студія з цього лише отримала безкоштовний піар, вказуючи на популярний запит у ютубі "gta 6 joker".

Далі Салліван запропонував знайти у Флориді бодай ще одну людину, схожу на героя трейлера GTA 6. У підсумку він пригрозив Rockstar судовим позовом, якщо студія не вийде на зв'язок з його адвокатами протягом трьох днів.

Крім того, Лоуренс Салліван згадав справу Ліндсі Лохан, яка стосується Grand Theft Auto 5 і схожого на неї персонажа. Її позов відхилили у 2018 році. Втім, "Джокер з Маямі" запевняє, що цього разу все закінчиться не на користь Rockstar.