У GTA 6 буде ще одна локація – про неї було відомо ще у 2016 році

Журналісти знайшли старий злив 2016 року про GTA 6 та з подивом зрозуміли, що багато чого з нього вже справдилося. Також там описано ще одну локацію гри, яку Rockstar тримають в таємниці.

Витік даних про Grand Theft Auto 6 10-річної давності знову став предметом обговорення серед геймерів, після того, як з'ясувалося, що велика частина інформації з нього вже справдилася, повідомляє Gamerant.

GTA 6 матиме одразу два масштабні світи?

На сторінці @GTAVI_Countdown у X "підняли з архівів" старий витік інформації про GTA 6 ще з далекого 2016 року. Тоді, нібито один з розробників гри на правах анонімності поділився деталями майбутнього проєкту.

Зокрема він розповів, що головних героїв у грі буде двоє – протагоніст, який займатиметься контрабандою наркотиків, та головна героїня, яка буде його контактом у США.

Події ж гри нібито розгорнуться одночасно у двох локаціях, що базуватимуться на реальних місцях: штаті Флорида та острові Куба.

Трейлер GTA 6: дивіться відео

Після двох трейлерів від Rockstar можна впевнено сказати, що велика частина інформації з 2016 року виявилася правдивою, а з огляду на заяву розробників, що світ GTA 6 буде набагато більшим, ніж просто Вайс-Сіті, можливо на геймерів дійсно очікує подорож на віртуальну версію Куби.

Цікаво, що цей самий анонім відповідальний за злив деталей сюжету Red Dead Redemption 2 ще за два роки до виходу гри.

Rockstar здобули собі репутацію саме завдяки створенню масштабних світів, тож додання ще однієї локації в проєкт є логічним шляхом еволюції цієї чесноти студії. Однак чи справдяться ці припущення, як завжди покаже лише час.

