У трейлері GTA 6 помітили фантастичну великодку на Red Dead Redemption 2
- У новому трейлері GTA 6 геймери помітили великодку на Red Dead Redemption 2, що викликало обговорення можливого об'єднання двох ігор у один всесвіт.
- На скриншотах з трейлеру зображено гроші з президентами з RDR 2, але це, ймовірно, лише кмітлива великодка від розробників.
Уважні геймери помітили неймовірну великодку на Red Dead Redemption 2 у новому трейлері GTA 6. Дехто навіть вважає, що таким чином Rockstar об'єднали дві гри в один всесвіт.
Другий трейлер для Grand Theft Auto 6 зчинив справжнісінький фурор серед геймерів і сталося це не лише через низку подробиць про майбутній проєкт, повідомляє 24 Канал.
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Неймовірно кмітлива великодка
Поки деякі шанувальники Rockstar вишукують у відео натяки на секретні локації, інші уважні глядачі знайшли цілком реальне посилання на культовий проєкт студії – вестерн Red Dead Redemption 2.
На скриншотах з трейлеру GTA 6, які виклав на Reddit користувач під ніком cph2001, можна помітити гроші, де раптово зображені президенти з RDR 2.
Фантастична великодка у трейлері GTA / Фото з Reddit
Звичайно, багато фанатів Rockstar швидко дійшли висновку, що це означає, що дві гри знаходяться в одному всесвіті.
Одначе, все не так просто. Річ у тому, що події GTA відбуваються в альтернативній версії США, де штати мають свої віртуальні аналоги (до прикладу Леоніда = Флорида тощо.) тоді як у RDR неодноразово згадується Каліфорнія.
Отож, це скоріше за все лише дуже кмітлива великодка від розробників, а не підтвердження спільного всесвіту.