Які активності чекають на нас у GTA 6 – розлогий перелік

Аналіз другого трейлера GTA 6 та скриншотів від Rockstar дав змогу скласти перелік додаткових активностей, які вочевидь будуть доступні гравцям у масштабному відкритому світі гри.

Другий трейлер GTA 6 показав геймерам набагато більше деталей з майбутньої відеогри. Зокрема, нам вдалося сформувати список побічних активностей, які, ймовірно, очікують на гравців довгоочікуваного продовження культової серії, повідомляє 24 Канал.

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Баскетбол

Нарешті ми вперше побачили баскетбольні майданчики в GTA 6. З огляду на давні чутки про появу в грі забутої мінігри з San Andreas, виглядає так, що вона дійсно зробить "камбек".

Скриншот від Rockstar

Парк розваг

На іншому скриншоті від розробників можна помітити окремий луна-парк, з величезним оглядовим колесом в якому точно знайдеться безліч занять та конкурсів.

Скриншот від Rockstar

Перегони

Жодного сумніву бути не може, що на геймерів очікують різноманітні перегони. Зокрема, на гірських мотоциклах.

Скриншот від Rockstar

Каякінг

На гравців також чекатиме новий спосіб пересування річками – на каяках. Вочевидь його зроблять одним з можливих способів дозвілля героїв.

Скриншот від Rockstar

Дайвінг

Новою активністю стане можливість детально досліджувати підводний світ, адже виглядає на те, що у GTA 6 з'явиться шанс випробувати себе у ролі справжнього дайвера.

Скриншот від Rockstar

Заняття спортом

Звісно, нікуди не зникне з гри спорт. У трейлері показують як протагоністи займаються різними вправами: від Люсії, яка лупцює грушу в залі, до Джейсона, який піднімає солідну вагу на тренажері.

Подейкують, що це може вказувати на повернення системи "зміни форми тіла" з San Andreas, а отже фізична форма героїв може прямо залежати від дій гравця.

Скриншот з трейлера / Rockstar

Бої без правил

У відео є момент де Люсія б'є чоловіка в червоних шортах високим ударом ноги, перебуваючи в сталевій клітці. Хоча вона не зовсім одягнена як боєць UFC, схоже, що такі двобої стануть додатковою активністю в грі.

Скриншот з трейлера / Rockstar

Риболовля

Якщо ж перегони чи бої без правил для вас занадто стресові, то можна буде відправитися на риболовлю. Щоправда, пригадуючи як ця механіка працювала у Red Dead Redemption 2 не факт, що вона стане розрядкою.

Скриншот від Rockstar

Полювання

Цілий анонсований регіон Mount Kalaga так і натякає, що гравці зможуть відправлятися на полювання. Врешті, це вже було реалізовано у попередній частині серії, тому не дивно, що така механіка з'явиться й у GTA 6.

Скриншот від Rockstar

Мінігольф

Хоча в GTA 5 був повноцінний гольф, цього разу, схоже, у центрі уваги буде його зменшена версія. Розробники дали нам знати, що в Леоніді є щонайменше один парк для мінігольфа і є всі шанси, що ми зможемо там трохи розважитися.

Скриншот від Rockstar

Більярд

Ну й куди ж без більярдного столу, який нам теж показали в нових матеріалах.

Скриншот від Rockstar

Відвідини стрип-клубів

Стриптиз-клуби, безсумнівно, знову стануть місцем, що притягуватиме гравців і схоже, що у Вайс-Сіті їх буде чимало.

Скриншот з трейлера / Rockstar

Танці

Але будуть в цьому містечку з бурхливим нічним життям і звичайні клуби, де протагоністи безсумнівно зможуть добряче потанцювати.

Скриншот з трейлера / Rockstar

Теніс

На додачу до баскетболу, буде у грі й теніс про що свідчить поява в новому відео як мінімум кількох кортів.

Скриншот від Rockstar

Ігри в грі

Ну і зрештою уважні геймери помітили в трейлері наявність PlayStation 5, що може означати появу "відеоігор у відеогрі". Зрештою, це теж мало кого здивує.

Скриншот з трейлера / Rockstar

Отож, список активностей, показаних у короткому трейлері направду вражає, але нам чомусь здається, що це далеко не все, що Rockstar готують для геймерів.