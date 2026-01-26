Кандидат у губернатори Флориди включив гру в GTA 6 до власних передвиборчих обіцянок

Флоридський політик, який балотуватиметься на виборах губернатора штату, дав кілька кумедних обіцянок стосовно довгоочікуваної відеогри GTA 6.

Політик Джеймс Фішбек не може дочекатися, коли Rockstar нарешті випустить GTA 6, інформує Dexerto.

Кандидат у губернатори використав GTA 6 у політичних цілях?

Фішбек прагне стати наступним губернатором Флориди та почав свою передвиборчу кампанію, не цураючись власного хобі – любові до відеоігор.

Дія GTA 6 розгорнеться у вигаданому штаті Леоніда прообразом якого є Флорида.

23 січня під час розмови з молоддю він звернувся до всіх, хто очікує GTA 6, та пообіцяв влаштувати їм справжнє свято в день релізу гри, звісно, у разі своєї перемоги.

Коли нарешті вийде GTA 6, ми проведемо 24-годинний марафон GTA 6 в резиденції губернатора! Найкращі учні, кожен найкращий учень наших державних шкіл прийде сюди та трохи пограє в GTA 6,

– сказав політик.

Момент потрапив на відео, опубліковане у соцмережі X користувачем Jacob Shiflet.

Промова політика: дивіться відео

На додачу Фішбек ще раз наголосив на власному захопленні, заявивши, що флоридцям "потрібен губернатор, який може викрасти машину в GTA".

