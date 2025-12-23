Не лише Токіо – ветеран Rockstar розповів у які міста розробники хотіли перенести дії GTA

Багаторічний працівник Rockstar пригадав які міста серйозно розглядалися розробниками як місце дії нових частин серії Grand Theft Auto.

Колишній технічний директор Rockstar пригадав як компанія роздумувала над виведенням бренду GTA на "міжнародний рівень", розглядаючи як місце дії ігор мегаполіси з усього світу, інформує 24 Канал з посиланням на GamesHub.

Де могла опинитися GTA?

Оббе Вермей працював над кількома нині класичними частинами серії GTA. І хоча він вже давно не є частиною компанії, розробник доволі часто ділиться цікавими історіями з часів, проведених у Rockstar.

Цього разу він пригадав які міжнародні локації могли стати ареною подій ігор серії. Зокрема, найближче до втілення у життя підійшла японська "версія" проєкту, повідомляє Dexerto.

У грудні 2003 року Take-Two Interactive навіть зареєстрували торгову марку GTA: Tokyo. Одначе, труднощі з відрядженням команди в Японію на тривалий період для вивчення міста і його культурних нюансів зробили проєкт важким у створенні та врешті його було скасовано.

Разом з тим, японський мегаполіс був не єдиним варіантом виходу GTA на міжнародну арену.

У нас були ідеї щодо ігор GTA в Ріо-де-Жанейро, Мо**ві та Стамбулі. Токіо майже стало реальністю. Інша студія в Японії збиралася це зробити, взяти наш код і зробити GTA: Tokyo. Але зрештою цього не сталося,

– пригадав Вермей.

За словами Оббе, студія кожного разу вирішувала йти перевіреним шляхом та робити "те, що добре знає" і тому кожна нова GTA залишалася у межах США.

Америка є фактично епіцентром західної культури, тому всі знають ці міста, навіть ті, хто там не був. У всіх є певний образ цих міст у свідомості,

– говорить розробник.

І у цьому дійсно є частка істини, крім того, з роками GTA стала своєрідним символом США і зараз доволі складно уявити цей проєкт в іншому сетингу.

