Відоме ім'я найкращого гравця CS 2 2025 року і завдяки цьому тріумфу відомий кіберспортсмен вписав своє ім'я в історію шутера, ставши на один щабель з легендарним українцем, повідомляє 24 Канал з посиланням на HLTV.
Цікаво Valve шокували усіх зміною пулу карт в Counter-Strike 2 – кіберспортсмени та фанати розлючені
Хто став найкращим гравцем 2025 року з Counter-Strike 2?
9 січня пройшла церемонія HLTV Awards, де спільнота шанувальників шутера Valve дізналася імена трьох найкращих кіберспортсменів з цієї дисципліни у році, що минув.
Бронзу рейтингу отримав естонець Робін "ropz" Кул, прихід якого у Vitality зміцнив позиції організації та дозволив провести неймовірний сезон і завоювати 9 трофеїв. За крок від тріумфу опинився donk.
Найкращим же гравцем 2025 року з Counter-Strike 2 став француз Матьє Ербо, більш відомий як ZywOo.
Щобільше, 25-річний кібератлет став найкращим гравцем планети в четверте у своїй кар'єрі, що є рекордом і ставить його на один щабель з українцем Олександром "s1mple" Костилєвим.
Забезпечили Ербо цей титул його вісім нагород MVP (кращого гравця турніру), включно з обома "Мейджорами". Це лишень вдруге в історії кіберспортсмен заробляє таку кількість нагород за календарний рік, думаємо ви здогадалися хто був першим – s1mple у 2021 році, інформує Liquipedia.
ZywOo також був неймовірним з погляду статистики. Його рейтинг тримався вище 1,30 на кожному турнірі, а гра француза вражала проти будь-яких суперників.
Це неймовірне відчуття. Коли я був молодим, я ніколи не думав, що досягну цього, це неймовірно,
– прокоментував ZywOo власну звитягу.
З огляду на вік, у Матьє Ербо попереду ще чимало шансів аби отримати нагороду вп'яте та стати одноосібним лідером за цим показником. Чи вдасться це йому? Покаже лише час.
Чи є серед 20 найкращих гравців світу з CS 2 2025 року важливі для України гравці?
До рейтингу найкращих за версією HLTV вчетверте потрапив рифлер NAVI Валерій "b1t" Ваховський. Він посів 20 місце.
Компанію йому склав його одноклубник, румун Іван "iM" Міхай, який розмістився на 19 сходинці.
Символічну згадку в рейтингу отримав ще один українець. Мова про 14-річного гравця академії B8 Дмитра "r0se" Паньківа, якого Ваховський назвав гравцем, який заявить про себе на світовій сцені у майбутньому.