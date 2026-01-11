Відоме ім'я найкращого гравця CS 2 2025 року і завдяки цьому тріумфу відомий кіберспортсмен вписав своє ім'я в історію шутера, ставши на один щабель з легендарним українцем, повідомляє 24 Канал з посиланням на HLTV.

Цікаво Valve шокували усіх зміною пулу карт в Counter-Strike 2 – кіберспортсмени та фанати розлючені

Хто став найкращим гравцем 2025 року з Counter-Strike 2?

9 січня пройшла церемонія HLTV Awards, де спільнота шанувальників шутера Valve дізналася імена трьох найкращих кіберспортсменів з цієї дисципліни у році, що минув.

Бронзу рейтингу отримав естонець Робін "ropz" Кул, прихід якого у Vitality зміцнив позиції організації та дозволив провести неймовірний сезон і завоювати 9 трофеїв. За крок від тріумфу опинився donk.

Актуальна аналітика по кіберспорту, прогнози та результати топових турнірів – усе це можна знайти на betking. Разом з betking будьте в курсі всіх подій, які формують майбутнє кіберспортивної індустрії!

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Найкращим же гравцем 2025 року з Counter-Strike 2 став француз Матьє Ербо, більш відомий як ZywOo.

Щобільше, 25-річний кібератлет став найкращим гравцем планети в четверте у своїй кар'єрі, що є рекордом і ставить його на один щабель з українцем Олександром "s1mple" Костилєвим.

Забезпечили Ербо цей титул його вісім нагород MVP (кращого гравця турніру), включно з обома "Мейджорами". Це лишень вдруге в історії кіберспортсмен заробляє таку кількість нагород за календарний рік, думаємо ви здогадалися хто був першим – s1mple у 2021 році, інформує Liquipedia.

ZywOo також був неймовірним з погляду статистики. Його рейтинг тримався вище 1,30 на кожному турнірі, а гра француза вражала проти будь-яких суперників.

Це неймовірне відчуття. Коли я був молодим, я ніколи не думав, що досягну цього, це неймовірно,

– прокоментував ZywOo власну звитягу.

З огляду на вік, у Матьє Ербо попереду ще чимало шансів аби отримати нагороду вп'яте та стати одноосібним лідером за цим показником. Чи вдасться це йому? Покаже лише час.

Чи є серед 20 найкращих гравців світу з CS 2 2025 року важливі для України гравці?