Хідео Кодзіма розповів, який вплив на роботу його студії має GTA 6

Хідео Кодзіма заявив, що реліз GTA 6 вплинув на плани Kojima Productions. Зокрема, довелося перенести дату виходу однієї гри, щоб уникнути зіткнення з титаном індустрії.

GTA псує всім плани

Уже давно в індустрії циркулює думка, що багато розробників уникають призначати прем’єри своїх ігор поблизу релізу GTA 6, оскільки вона перетягне на себе всю увагу користувачів. І хоча це рідко озвучують відкрито, легендарний розробник Хідео Кодзіма підтвердив: Grand Theft Auto 6 змусила його студію змінити дату релізу Death Stranding 2, оскільки команда теж не захотіла конкурувати з мегапопулярною грою від Rockstar. Ця заява прозвучала в подкасті "A Hideo Kojima Radio", повідомляє 24 Канал з посиланням на Insider Gaming.

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Death Stranding 2 спочатку планували випустити у вересні 2025 року. Однак через потенційний реліз GTA 6 у тому ж періоді, дату перенесли на 26 червня. Сам Кодзіма відверто заявив, що видавці та студії обережно реагують на можливе зіткнення з такими гігантами.

Він навів аналогію з кіноіндустрією:

Наприклад, якби новий фільм "Місія нездійсненна" вийшов у травні, інші не зможуть з ним конкурувати, тому переїдуть кудись іще,

– заявив розробник.

Зазначимо, що 2 травня Rockstar перенесла GTA 6. Тепер гра повинна вийти 26 травня 2026 року. Ця новина, ймовірно, стала полегшенням для багатьох видавців, які планують релізи на 2025 рік, і вона означає, що Death Stranding 2 цілком може повернутися на свою попередню дату – вересень 2025 року.

Очікується, що літні презентації, як-от Summer Game Fest, будуть насичені новинами про ігри, чиї дати змістили саме через побоювання конкуренції з GTA. Тому ми можемо побачити чимало змін у розкладах численних розробників.

Цей випадок укотре демонструє, що GTA 6 має безпрецедентний вплив на всю ігрову індустрію – навіть такі великі імена, як Хідео Кодзіма, змушені зважати на появу чергової частини культової франшизи.