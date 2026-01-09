Natus Vincere встановила новий рекорд популярності серед глядачів кіберспорту

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere продовжує утримувати лідерські позиції за популярністю серед глядачів. Аналітики представили дані, які показують вражаючі цифри переглядів матчів команди. Результати різних складів організації перевершили показники багатьох іменитих конкурентів у світовому кіберспорті.

Які досягнення показала Natus Vincere у 2025 році?

Протягом минулого року ігри різних підрозділів Natus Vincere привернули увагу понад 133,3 мільйона годин перегляду. Найбільший внесок у цей показник зробив підрозділ Counter-Strike 2, на який припадає майже половина всієї аудиторії – 45 відсотків, пише 24 Канал з посиланням на Ukrainian Esports & Streaming.

Команди з інших дисциплін також показали гідні результати:

Mobile Legends: Bang Bang зібрав 18,4 відсотка переглядів.

PUBG: Battlegrounds – 12,7 відсотка.

Dota 2 – 11,7 відсотка від загального обсягу.

Представники організації взяли участь у 131 турнірі різного рівня та провели 1142 офіційні матчі. Така активність дозволила утримувати стабільний інтерес аудиторії протягом усього року.

Піковий онлайн у 2025 році

Рекордний піковий онлайн склав 2,56 мільйона глядачів одночасно. Цей показник був досягнутий під час матчу азійського складу організації з Mobile Legends: Bang Bang в індонезійській лізі MPL. Український клуб підписав цю команду саме у 2025 році, що виявилося успішним рішенням з погляду залучення міжнародної аудиторії.

Natus Vincere на StarLadder Budapest Major 2025

Окремої уваги заслуговує півфінальний матч StarLadder Budapest Major 2025, де Natus Vincere зустрілася з FaZe Clan у протистоянні, що завершилося поразкою з рахунком 1:2. Ця гра стала другою за популярністю в історії українськомовних кіберспортивних трансляцій, зібравши 116,2 тисячі глядачів одночасно, пише Sportarena.

В цілому успіх Natus Vincere підтверджує статус організації як однієї з найвпливовіших у світовому кіберспорті. Різноманітність дисциплін, у яких виступають команди клубу, дозволяє залучати широку аудиторію з різних регіонів світу та утримувати їхню увагу протягом року.

Український кіберспорт: загальні тенденції

Загалом українськомовний сегмент кіберспортивних трансляцій демонструє стабільне зростання. У 2025 році загальна кількість годин перегляду збільшилася майже на третину порівняно з попереднім роком і сягнула понад 25,16 мільйона годин. Це на 30,5 відсотка більше, ніж було зафіксовано у 2024 році, що свідчить про зростаючий інтерес українськомовної аудиторії до кіберспортивних подій.