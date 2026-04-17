Чого чекати від зіткнення NAVI та Vitality на IEM Rio 2026?

Український кіберспортивний клуб Natus Vincere успішно подолав груповий етап престижного турніру IEM Rio 2026, забронювавши собі місце у фінальній стадії змагань. Шлях "Народжених перемагати" до плей-оф виявився непростим і сповненим драматичних моментів. Команда розпочала свій виступ у групі B з перемоги над колективом B8 з рахунком 2 – 1, проте згодом поступилася господарям турніру – бразильцям з FURIA з результатом 1 – 2. Опинившись у нижній сітці, NAVI не мали права на помилку. Вони продемонстрували впевнену гру, спочатку вибивши з турніру HOTU з рахунком 2 – 0, а у вирішальному матчі здолали Aurora з результатом 2 – 1, пише 24 Канал.

Тепер на українську команду чекає справжнє випробування – чвертьфінальний поєдинок проти Vitality. Ця зустріч має особливий підтекст, адже NAVI прагнуть помститися за болючу поразку у гранд-фіналі BLAST Open Rotterdam. Тоді підопічні Дена "apEX" Мадесклера впевнено розгромили Natus Vincere з рахунком 3 – 0.

Окрім бажання реваншу, перед NAVI стоїть ще одне амбітне завдання: продовжити свою серію виходів у гранд-фінали до трьох турнірів поспіль.

Поєдинок двох команд запланований на 17 квітня і розпочнеться о 21:15 за київським часом, повідомляє офіційне оголошення NAVI.

Офіційна трансляція очікується на YouTube-каналі Maincast.

Переможець цього протистояння вийде до півфіналу, де на нього вже чекатимуть гравці FURIA.

Хто ще грає 17 квітня?

Паралельно з цим матчем у плей-оф відбудеться ще одна цікава зустріч. У першому чвертьфіналі о 18:00 за київським часом зійдуться Spirit і MOUZ. Це вже друга зустріч цих команд у 2026 році. Минулого разу в Кракові Spirit виявилися сильнішими, здолавши суперника на двох картах. Кращий у цій парі зустрінеться у півфіналі з Falcons, показують дані Liquipedia.

Детальніше про турнір

Турнір Intel Extreme Masters Rio 2026 проходить у Ріо-де-Жанейро, Бразилія, на території Farmasi Arena.

Це змагання найвищого рівня (S-Tier), організоване ESL, у якому взяли участь 16 найкращих команд світу.

Загальний призовий фонд чемпіонату становить 300 000 доларів США.

Усі матчі плей-оф, включно із чвертьфіналами та півфіналами, проводяться у форматі "Best of 3" (до двох перемог), а на великий фінал, який відбудеться 19 квітня, заплановано формат "Best of 5".

Складність турнірної сітки та високий статус суперників роблять кожен наступний матч вирішальним. Для NAVI вихід до чвертьфіналу став підтвердженням їхньої високої кваліфікації. Зараз команда перебуває на другому місці престижного рейтингу команд від HLTV, тоді як Vitality його очолює, що створює особливий контекст цьому протистоянню.