Цього разу точно правда: голова Take-Two знову запевнив в остаточності нової дати релізу GTA 6
- Очільник Take-Two Штраус Зельник впевнений в остаточності нової дати релізу GTA 6 – 19 листопада 2026 року.
- Зельник зазначив, що затримка пов'язана з бажанням відшліфувати гру, щоб уникнути негативного досвіду інших студій.
Напередодні чергового перенесення Grand Theft Auto 6, очільник Take-Two Штраус Зельник поспілкувався з виданням IGN, запевнивши, що нова дата релізу довгоочікуваної гри точно є остаточною.
Штраус Зельник впевнений, що на все є свій час і якщо випустити проєкт раніше, ніж потрібно, то це може мати погані наслідки, повідомляє 24 Канал з посиланням на IGN.
Цього разу раз точно-точно?
Перенесення дати виходу GTA 6 не стало аж надто великим сюрпризом для геймерів, з огляду на масу чуток про це, що циркулювали в мережі.
Перед оголошенням новини, очільник видавців гри Rockstar з Take-Two Штраус Зельник пояснив причину нової затримки у розмові з IGN.
За його словами, розробникам просто потрібно більше часу аби "відшліфувати гру".
Ми хотіли дати Rockstar достатньо часу, щоб відшліфувати гру та переконатися, що вона стане найкращою,
– заявив він.
Коли ж журналістка Ребека Валентайн запитала функціонера на скільки він впевнений у новій даті, той заспокоїв її та й усіх геймерів світу, пояснивши що студія просто не хоче повторити негативний досвід своїх колег з індустрії.
Я дуже впевнений… Коли наші конкуренти виходять на ринок, перш ніж щось готове, трапляються погані речі. З огляду на це, я дуже впевнений у новій даті,
– резюмував він.
Отож, у геймерів з усього світу не залишається іншого вибору окрім як довіритися Зельнику та чекати 19 листопада 2026 року, коли й відбудеться реліз гри, як відомо з допису Rockstar у X.
