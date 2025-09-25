Штучний Інтелект широко застосовується геймерами заради створення різноманітних приколів. Одним з останніх подібних творінь стало відео про тревел-блогера, який потрапив у хіт FromSoftware, інформує 24 Канал з посиланням на DragonBorsh1980.

Варте уваги 21 рік яєчній атаці – згадуємо відеогру, яка висміяла комічний "замах" на Януковича

"Не знаю шо то за баба йде до мене.."

Блогер-початківець з Кривого Рогу виклав у TikTok кумедне відео, створене за допомоги ШІ VEO-3.

У ньому він спробував уявити яким міг би бути тревел-контент з Проміжних земель, приправлений сільським гумором.

Так у ролику можна побачити Маленію Клинок Мікелли, одного з найважчих, але опційних босів гри, як повідомляє eldenring.wiki, охоплене вогнем дерево Ерд та горщик з… втім, краще вам поглянути самим.

Кумедне відео – перегляньте ролик

Також автор віддав шану легені спільноти фанатів соулзлайків, а нині блогеру Let me solo her, який прославився допомагаючи геймерам долати складних босів.

Всього за декілька днів після публікації, допис набрав майже 23 тисячі вподобань та більш як 225 тисяч переглядів.

Це ШІдевр,

– прокоментував творіння користувач Rid Destro.

З огляду на таку популярність, ймовірно, в майбутньому нас може очікувати друга частина цієї веселої подорожі світом Elden Ring, яка точно вийде раніше ніж майбутній фільм по грі.

