Відомий інсайдер Том Хендерсон розкрив на своєму сайті Insider Gaming нові деталі про майбутні проєкти Ubisoft, над якими працюють студії Ubisoft Montpellier та Ubisoft Milan, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Microsoft назвала перші новинки Game Pass у вересні

За його інформацією, розробка ремейку культового платформера Rayman під кодовою назвою Steambot просувається "неймовірно добре". Видавець раніше опосередковано підтверджував цю інформацію. Реліз оновленої гри очікується наприкінці 2026 року.

Водночас компанія почала розробляти плани на Rayman 4, проте майбутнє цього проєкту залежатиме від комерційного успіху ремейку. Остання номерна частина серії, Rayman 3: Hoodlum Havoc, вийшла ще у 2003 році. Судячи з опублікованих у травні вакансій, Ubisoft позиціює ремейк Rayman як "престижний AAA-проєкт".

Над якими іграми працює Ubisoft?

На 2026–2027 роки Ubisoft запланувала цілу низку великих релізів :

Project Ovr – нова номерна гра в серії тактичних шутерів Tom Clancy’s Ghost Recon.

Project Hexe – наступна велика частина Assassin’s Creed.

Project North – ремейк стелс-екшену Tom Clancy’s Splinter Cell.

Project Blackbird – нова номерна частина Far Cry.

Project Maverick – евакуаційний шутер у всесвіті Far Cry.

Project Rewind – ремейк пригодницького бойовика Prince of Persia: The Sands of Time.

Project Alterra – воксельна пісочниця з елементами Animal Crossing та Minecraft.

Project Crest – евакуаційний шутер в естетиці Другої світової війни.

Beyond Good and Evil 2 – довгоочікуване продовження пригодницької гри.

У ще більш віддаленому майбутньому гравців чекають офіційно підтверджена Tom Clancy's The Division 3, наступна номерна гра серії The Crew, кілька проєктів у всесвіті Assassin’s Creed та покрокова тактика за мотивами Rainbow Six Siege.

Також, за попередніми планами, до кінця 2025 року мали вийти ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag та багатокористувацька аркада Assassin's Creed Invictus у стилі Fall Guys: Ultimate Knockout.