Известный инсайдер Том Хендерсон раскрыл на своем сайте Insider Gaming новые детали о будущих проектах Ubisoft, над которыми работают студии Ubisoft Montpellier и Ubisoft Milan, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Microsoft назвала первые новинки Game Pass в сентябре

По его информации, разработка ремейка культового платформера Rayman под кодовым названием Steambot продвигается "невероятно хорошо". Издатель ранее косвенно подтверждал эту информацию. Релиз обновленной игры ожидается в конце 2026 года.

В то же время компания начала разрабатывать планы на Rayman 4, однако будущее этого проекта будет зависеть от коммерческого успеха ремейка. Последняя номерная часть серии, Rayman 3: Hoodlum Havoc, вышла еще в 2003 году. Судя по опубликованным в мае вакансий, Ubisoft позиционирует ремейк Rayman как "престижный AAA-проект".

Над какими играми работает Ubisoft?

На 2026–2027 годы Ubisoft запланировала целый ряд крупных релизов:

Project Ovr – новая номерная игра в серии тактических шутеров Tom Clancy's Ghost Recon.

Project Hexe – следующая большая часть Assassin's Creed.

Project North – ремейк стелс-экшена Tom Clancy's Splinter Cell.

Project Blackbird – новая номерная часть Far Cry.

Project Maverick – эвакуационный шутер во вселенной Far Cry.

Project Rewind – ремейк приключенческого боевика Prince of Persia: The Sands of Time.

Project Alterra – воксельная песочница с элементами Animal Crossing и Minecraft.

Project Crest – эвакуационный шутер в эстетике Второй мировой войны.

Beyond Good and Evil 2 – долгожданное продолжение приключенческой игры.

В еще более отдаленном будущем игроков ждут официально подтвержденная Tom Clancy's The Division 3, следующая номерная игра серии The Crew, несколько проектов во вселенной Assassin's Creed и пошаговая тактика по мотивам Rainbow Six Siege.

Также, по предварительным планам, до конца 2025 года должны были выйти ремейк Assassin's Creed IV: Black Flag и многопользовательская аркада Assassin's Creed Invictus в стиле Fall Guys: Ultimate Knockout.