Фанат ARC Raiders провів цікавий експеримент, який безумовно збив з пантелику інших гравців на його сервері, повідомляє 24 Канал.

Найбільший феєрверк у ARC Raiders?

У хітовому багатокористувацькому шутері від Embark існує механіка, яка оповіщає усіх гравців на сервері про смерть рейдерів.

Коли хтось "помирає", у небо випускається червона сигнальна ракета. Відтак інші гравці можуть знати, що локацію звідки вона взлетіла, слід оминати стороною або ж навпаки – прямувати туди та спробувати поживитися на тілі загиблого.

Цікаво, що серед предметів для крафту є той самий червоний фаєр, який рейдери можуть запускати віддалено аби симулювати смерть та привабити суперників у пастку чи просто розважитися, інформує arcraiders.wiki.

Другий варіант обрав користувач Reddit під ніком 81nmlsbucko.

Разом з друзями він вирішив спробувати запустити одночасно якомога більше сигнальних ракет аби просто подивитися що з цього вийде.

Врешті, геймерам вдалося одночасно здійняти у небо 168 червоних фаєрів, які утворили неповторну стіну з вогню.

Експеримент гравців: дивіться відео

Вельми цікаво було б дізнатися як на це видовище відреагували гравці, яким пощасливилося бути на сервері в цей самий час.

