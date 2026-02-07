Фанат ARC Raiders провів цікавий експеримент, який безумовно збив з пантелику інших гравців на його сервері, повідомляє 24 Канал.
Найбільший феєрверк у ARC Raiders?
У хітовому багатокористувацькому шутері від Embark існує механіка, яка оповіщає усіх гравців на сервері про смерть рейдерів.
Коли хтось "помирає", у небо випускається червона сигнальна ракета. Відтак інші гравці можуть знати, що локацію звідки вона взлетіла, слід оминати стороною або ж навпаки – прямувати туди та спробувати поживитися на тілі загиблого.
Цікаво, що серед предметів для крафту є той самий червоний фаєр, який рейдери можуть запускати віддалено аби симулювати смерть та привабити суперників у пастку чи просто розважитися, інформує arcraiders.wiki.
Другий варіант обрав користувач Reddit під ніком 81nmlsbucko.
Разом з друзями він вирішив спробувати запустити одночасно якомога більше сигнальних ракет аби просто подивитися що з цього вийде.
Врешті, геймерам вдалося одночасно здійняти у небо 168 червоних фаєрів, які утворили неповторну стіну з вогню.
Експеримент гравців: дивіться відео
Вельми цікаво було б дізнатися як на це видовище відреагували гравці, яким пощасливилося бути на сервері в цей самий час.
Що ще було цікавого останнім часом у ARC Raiders?
Геймер знайшов спосіб увімкнути в грі вид від першої особи та показав як шутер виглядає в цьому випадку.
Фінансовий аналітик вперше назвав бюджет розробки гри, заявивши, що іншим треба рівнятися на студію Embark.
Самі ж творці ARC Raiders підтвердили, що роздумують як виконати головне бажання фанатів – зробити Сперанцу повноцінною локацією.