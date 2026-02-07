Фанат ARC Raiders провел интересный эксперимент, который безусловно сбил с толку других игроков на его сервере, сообщает 24 Канал.

Самый большой фейерверк в ARC Raiders?

В хитовом многопользовательском шутере от Embark существует механика, которая оповещает всех игроков на сервере о смерти рейдеров.

Когда кто-то "умирает", в небо выпускается красная сигнальная ракета. Поэтому другие игроки могут знать, что локацию откуда она взлетела, следует обходить стороной или же наоборот – направляться туда и попытаться поживиться на теле погибшего.

Интересно, что среди предметов для крафта есть тот самый красный фаер, который рейдеры могут запускать удаленно чтобы симулировать смерть и привлечь соперников в ловушку или просто развлечься, информирует arcraiders.wiki.

Второй вариант выбрал пользователь Reddit под ником 81nmlsbucko.

Вместе с друзьями он решил попробовать запустить одновременно как можно больше сигнальных ракет чтобы просто посмотреть что из этого получится.

В конце, геймерам удалось одновременно поднять в небо 168 красных файеров, которые образовали неповторимую стену из огня.

Эксперимент игроков: смотрите видео

Весьма интересно было бы узнать как на это зрелище отреагировали игроки, которым посчастливилось быть на сервере в это же время.

