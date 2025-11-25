Стало відомо, що було в листуванні звільнених працівників Rockstar
- Rockstar Games звільнила 34 працівників через поширення та обговорення внутрішнього електронного листа на сторонньому каналі Discord, що є порушенням правил компанії.
- Він використовувався в обговоренні закриття компанією "розважальних" чатів у Slack. Серед них був той, де працівники ділилися фото та історіями про своїх домашніх улюбленців.
У мережі з'явилася інформація про те, що ж було в скандальному листуванні працівників Rockstar, за яке студія звільнила понад 30 осіб.
З'явилися нові деталі скандальних звільнень у Rockstar Games, які розкривають за що у студії так обійшлися з працівниками, інформує 24 Канал з посиланням на People Make Games на YouTube.
За що звільнили працівників Rockstar?
Закритий сервер "профспілки" Rockstar існував з 2022 року та дозволяв працівникам обговорювати загальні моменти робочого процесу, як от бонуси чи різні умови, інформує Dexerto.
На додачу сервер містив рекомендації щодо того чим можна, а чим не можна ділитися з колегами.
За інформацією інсайдера, який не був членом профспілки, у жовтні 2025 року компанія почала посилювати різні обмеження щодо спілкування співробітників.
В рамках цього було видалено кілька внутрішніх каналів у корпоративній системі Slack, включаючи групи за інтересами та ту, де працівники ділилися фото й історіями про домашніх улюбленців, назвавши їх "відволікаючими".
Це стало причиною невдоволення користувачів "профспілкового" серверу.
Я б дуже хотів побачити докази того, що вони (чати, – 24 Канал) сильно били по продуктивності. Я не можу уявити, що це вартуватиме того, який удар це завдасть моральному духу,
– прокоментував ситуацію один з нині звільнених працівників.
В якийсь момент обговорення у чаті поділилися скриншотом з внутрішнього електронного листа від керівництва Rockstar.
Ми вважаємо, що ця зміна є важливою для створення більш цілеспрямованого, продуктивного та шанобливого робочого середовища,
– йшлося у ньому.
За даними джерела, саме поширення цього "мейлу" в сторонньому каналі Discord стало порушенням правил Rockstar та дало старт внутрішньому розслідуванню щодо профспілки, яке почалося в середині жовтня.
Розслідування People Make Games: дивіться відео
Вже наприкінці місяця за його підсумками було звільнено 34 особи за "грубе порушення службових обов'язків".
Що відомо про скандал у Rockstar?
На початку листопада стало відомо, що студія звільнила понад 30 співробітників. Незалежна профспілка працівників Великої Британії (IWGB) звинуватила Rockstar у знищенні формування профспілки безпосередньо всередині компанії. Ситуація швидко переросла у скандал.
Невдовзі студія розповіла про своє бачення причин конфлікту, а IWGB заявила про намір боротися за звільнених працівників у суді.
Колишні працівники Rockstar North вийшли на протест через звільнення та жахливі умови праці.