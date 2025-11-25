Стало известно, что было в переписке уволенных работников Rockstar

В сети появилась информация о том, что же было в скандальной переписке работников Rockstar, за которую студия уволила более 30 человек.

Появились новые детали скандальных увольнений в Rockstar Games, которые раскрывают за что в студии так обошлись с работниками, информирует 24 Канал со ссылкой на People Make Games на YouTube.

За что уволили работников Rockstar?

Закрытый сервер "профсоюза" Rockstar существовал с 2022 года и позволял работникам обсуждать общие моменты рабочего процесса, вроде бонусов или различных условий, информирует Dexerto.

В дополнение сервер содержал рекомендации относительно того чем можно, а чем нельзя делиться с коллегами.

По информации инсайдера, который не был членом профсоюза, в октябре 2025 года компания начала усиливать различные ограничения по общению сотрудников.

В рамках этого было удалено несколько внутренних каналов в корпоративной системе Slack, включая группы по интересам и ту, где работники делились фото и историями о домашних любимцах, назвав их "отвлекающими".

Это стало причиной недовольства пользователей "профсоюзного" сервера.

Я бы очень хотел увидеть доказательства того, что они (чаты, – 24 Канал) сильно били по производительности. Я не могу представить, что это будет стоить того, какой удар это нанесет моральному духу,

– прокомментировал ситуацию один из ныне уволенных работников.

В какой-то момент обсуждения в чате поделились скриншотом из внутреннего электронного письма от руководства Rockstar.

Мы считаем, что это изменение является важным для создания более целенаправленной, продуктивной и уважительной рабочей среды,

– говорилось в нем.

По данным источника, именно распространение этого "мейла" в стороннем канале Discord стало нарушением правил Rockstar и дало старт внутреннему расследованию в отношении профсоюза, которое началось в середине октября.

Расследование People Make Games: смотрите видео

Уже в конце месяца по его итогам были уволены 34 человека за "грубое нарушение служебных обязанностей".

Что известно о скандале в Rockstar?